«Разница была огромной». В Турции разобрали игру Шахтера

Турецкий футбольный комментатор Семих Дураси прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» в первом матче полуфинала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» (1:3).

«Шахтер» построен на талантах. «Пэлас», напротив, — это команда, которая гармонично соединила талант, физические данные и качество игроков. А когда к этому добавляешь тактическую дисциплину Гласнера, экспертизу в переходах, качество позиционирования без мяча, то разница становится огромной», — пояснил эксперт.

Дураси отметил, что «Шахтер» до сих пор находится на этапе становления. У команды Арды Турана не было роскоши совершать такие ошибки, которые были допущены.

«3-й гол – это ошибка защитника, 2-й – рикошет, 1-й – низкая концентрация. Против этой команды ты вынужден быть безупречным, потому что если совершишь ошибку – накажут. В открытой игре они невероятно закрыли «Шахтер», – отметил Семих.

Эксперт назвал поражение «Шахтера» поучительным для Турана. Теперь главное – сделать выводы.

