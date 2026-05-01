  4. «Разница была огромной». В Турции разобрали игру Шахтера
01 мая 2026, 13:58 | Обновлено 01 мая 2026, 14:17
У команды Арды Турана было мало шансов против «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий футбольный комментатор Семих Дураси прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» в первом матче полуфинала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» (1:3).

«Шахтер» построен на талантах. «Пэлас», напротив, — это команда, которая гармонично соединила талант, физические данные и качество игроков. А когда к этому добавляешь тактическую дисциплину Гласнера, экспертизу в переходах, качество позиционирования без мяча, то разница становится огромной», — пояснил эксперт.

Дураси отметил, что «Шахтер» до сих пор находится на этапе становления. У команды Арды Турана не было роскоши совершать такие ошибки, которые были допущены.

«3-й гол – это ошибка защитника, 2-й – рикошет, 1-й – низкая концентрация. Против этой команды ты вынужден быть безупречным, потому что если совершишь ошибку – накажут. В открытой игре они невероятно закрыли «Шахтер», – отметил Семих.

Эксперт назвал поражение «Шахтера» поучительным для Турана. Теперь главное – сделать выводы.

Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
