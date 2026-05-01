«Разница была огромной». В Турции разобрали игру Шахтера
У команды Арды Турана было мало шансов против «Кристал Пэлас»
Турецкий футбольный комментатор Семих Дураси прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» в первом матче полуфинала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» (1:3).
«Шахтер» построен на талантах. «Пэлас», напротив, — это команда, которая гармонично соединила талант, физические данные и качество игроков. А когда к этому добавляешь тактическую дисциплину Гласнера, экспертизу в переходах, качество позиционирования без мяча, то разница становится огромной», — пояснил эксперт.
Дураси отметил, что «Шахтер» до сих пор находится на этапе становления. У команды Арды Турана не было роскоши совершать такие ошибки, которые были допущены.
«3-й гол – это ошибка защитника, 2-й – рикошет, 1-й – низкая концентрация. Против этой команды ты вынужден быть безупречным, потому что если совершишь ошибку – накажут. В открытой игре они невероятно закрыли «Шахтер», – отметил Семих.
Эксперт назвал поражение «Шахтера» поучительным для Турана. Теперь главное – сделать выводы.
Shakhtar yetenek üzerine kurulu. Palace ise yeteneği, fizik kaliteyi, oyuncu kalitesini harmanlamış takım. Buna Glasner'le ezberi, geçiş uzmanlığını, topsuz yerleşim kalitesini eklediğinde arada büyük fark oluyor. Gelişim aşamasındaki Shakhtar'ın tek bir anda hata yapma lüksü…— Semih Durası (@semihdurasi) April 30, 2026
