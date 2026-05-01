Арсенал – рекордсмен АПЛ по количеству суммарно набранных очков в мае

Лондонский Арсенал, ведущий борьбу с Манчестер Сити за чемпионство в АПЛ, исторически очень хорошо выступает в мае.

«Канониры» лидируют в Премьер-лиге по суммарно набранным очкам в данном календарном месяце.

В активе Арсенала 198 очков в 101 сыгранном матче.

Вторым в данном рейтинге расположен Манчестер Юнайтед со 179 набранными очками в 102 поединках.

Третий – Челси (174 очка в 97 играх).

Команды с наибольшим количеством суммарно набранных очков в АПЛ в мае

198 – Арсенал (101)

179 – Манчестер Юнайтед (102)

174 – Челси (97)

169 – Ливерпуль (96)

157 – Манчестер Сити (83)

142 – Тоттенхэм Хотспур (98)

118 – Эвертон (89)

111 – Ньюкасл Юнайтед (85)

110 – Вест Хэм Юнайтед (80)

100 – Астон Вилла (77)

В скобках – количество сыгранных матчей в АПЛ в мае