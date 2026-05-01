Англия01 мая 2026, 12:19 | Обновлено 01 мая 2026, 12:57
Арсенал – рекордсмен АПЛ по количеству суммарно набранных очков в мае
Вспомним топ-10 команд Премьер-лиги по количеству набранных очков во всех сезонах в мае
01 мая 2026, 12:19 | Обновлено 01 мая 2026, 12:57
95
0
Лондонский Арсенал, ведущий борьбу с Манчестер Сити за чемпионство в АПЛ, исторически очень хорошо выступает в мае.
«Канониры» лидируют в Премьер-лиге по суммарно набранным очкам в данном календарном месяце.
В активе Арсенала 198 очков в 101 сыгранном матче.
Вторым в данном рейтинге расположен Манчестер Юнайтед со 179 набранными очками в 102 поединках.
Третий – Челси (174 очка в 97 играх).
Команды с наибольшим количеством суммарно набранных очков в АПЛ в мае
- 198 – Арсенал (101)
- 179 – Манчестер Юнайтед (102)
- 174 – Челси (97)
- 169 – Ливерпуль (96)
- 157 – Манчестер Сити (83)
- 142 – Тоттенхэм Хотспур (98)
- 118 – Эвертон (89)
- 111 – Ньюкасл Юнайтед (85)
- 110 – Вест Хэм Юнайтед (80)
- 100 – Астон Вилла (77)
В скобках – количество сыгранных матчей в АПЛ в мае
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 мая 2026, 12:37 3
Полтавчане продают клубный автобус
Теннис | 30 апреля 2026, 18:49 26
Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника
Футбол | 01.05.2026, 10:14
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Комментарии 0
Популярные новости
29.04.2026, 16:02 15
30.04.2026, 09:31 23
30.04.2026, 08:10 14
30.04.2026, 07:35 19
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
29.04.2026, 12:27 11