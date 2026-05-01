  Не Португалия. Жозе Моуриньо рассказал, кто победит на чемпионате мира
01 мая 2026, 12:30 | Обновлено 01 мая 2026, 12:31
Не Португалия. Жозе Моуриньо рассказал, кто победит на чемпионате мира

Легендарный специалист ожидает триумфа Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сделал прогноз на победителя чемпионата мира 2026.

65-летний специалист ожидает увидеть триумф сборной Бразилии:

«Думаю, что чемпионат мира выиграет Бразилия. Анчелотти – это Анчелотти. Люди не верят в Бразилию, но для меня Бразилия с Анчелотти – это одно, а без него – совсем другое», – заявил португалец.

Чемпионат мира 2026 года стартует уже 11 июня и будет длиться до 19 июля. Его примут Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика.

Ранее Джанни Инфантино выступил с окончательным заявлением об участии Ирана на ЧМ-2026.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
