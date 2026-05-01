Не Португалия. Жозе Моуриньо рассказал, кто победит на чемпионате мира
Легендарный специалист ожидает триумфа Бразилии
Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сделал прогноз на победителя чемпионата мира 2026.
65-летний специалист ожидает увидеть триумф сборной Бразилии:
«Думаю, что чемпионат мира выиграет Бразилия. Анчелотти – это Анчелотти. Люди не верят в Бразилию, но для меня Бразилия с Анчелотти – это одно, а без него – совсем другое», – заявил португалец.
Чемпионат мира 2026 года стартует уже 11 июня и будет длиться до 19 июля. Его примут Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика.
Ранее Джанни Инфантино выступил с окончательным заявлением об участии Ирана на ЧМ-2026.
