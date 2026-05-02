Кварцяный выступил с заявлением об Ахметове после матч с Кристал Пэлес

Легендарный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный высказался о возможном давлении на игроков «Шахтера» во время матча с «Кристал Пэлес» (1:3) в полуфинале Лиги конференций.

Экс-наставник прокомментировал, могло ли присутствие президента «горняков» Рината Ахметова на трибунах повлиять на психологическое состояние команды в домашнем поединке.

«Ахметов – такой человек, который умеет скрывать свои эмоции. Это черта очень сильных людей. Он великий стратег в бизнесе и в футболе. Я интуитивно чувствую: его решения на 95-100% правильные. У него серьезная дипломатическая позиция, и он никогда не лезет в дела тренера. Но создает хорошие мотивационные моменты.

Футболисты перерождаются. Видели? Они бегали, как злые собаки! Он может даже не заходить в раздевалку, но сам факт его присутствия – это большое положительное влияние на команду. Он дополняет то, что тренер не успевает дать в раздевалке из-за постоянных переездов», – сказал Кварцяный.