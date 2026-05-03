КВАРЦЯНЫЙ: «Ответственные должны получить по шее. Так нельзя»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился своими мыслями о матче «Шахтера» против «Кристал Пэлас».

– Кто из игроков вам больше всего понравился в матче против «Кристал Пэлас»?

– Очеретько. Он не просто остро действовал и забил гол, а носился по всему полю! Одержимость чувствовалась. У Олега были моменты, он всегда был там, где нужно, открывался, вел игру. Также Алиссон хорошо сыграл: голова на плечах, все видит, есть отличный пас, дриблинг.

– А кто из игроков «Шахтера» выпал из игры?

– Это разберет тренерский штаб. Вот у меня вопрос: почему игроки «Шахтера» отвернулись в момент удара Камады? Как могли оставить японца, когда забивали второй гол? Там обязательно должен был оставаться центральный полузащитник — в зоне полукруга перед штрафной площадкой, откуда он набегал. Метров шесть возле него никого не было! Зачем девять футболистов «Шахтера» лезут в одну кучу? Если вы обороняетесь, то нельзя отпускать соперника больше, чем на полметра. Это ошибка, за которую ответственные должны получить по шее. И это не только игроки, но и тренерский штаб, который не подсказал.