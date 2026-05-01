Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 28-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 28-го тура. Поединки будут сыграны с 12 по 13 мая, в течение двух дней.

Тур откроет поединок, который состоится 12 мая в 13:00 по киевскому времени – «Александрия» попытается улучшить свое турнирное положение и на домашней арене сыграет против луганской «Зари».

Киевское «Динамо» проведет свой матч на следующий день, где выйдет на поле против «Колоса» из Ковалевки. Днем ранее сыграет житомирское «Полесье», соперником которого станет «Эпицентр».

Заключительный матч пройдет 13 мая в 18:00 по киевскому времени, когда встретятся киевская «Оболонь» и главный претендент на чемпионство, донецкий «Шахтер».

На данном этапе команды сыграли 25 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице подопечные Арды Турана, набравшие 60 баллов. На второй позиции разместился черкасский ЛНЗ (52).

Борьбу за третье место продолжают вести «Полесье» (49), «Динамо» (47) и харьковский «Металлист 1925» (45).

Расписание матчей 28-го тура Украинской Премьер-лиги

12 мая (вторник)

13:00, Александрия – Заря

15:30, Эпицентр – Полесье

18:00, Верес – Кривбасс

18:00, Металлист 1925 – Карпаты

13 мая (среда)

13:00, Кудровка – Рух

15:30, ЛНЗ – Полтава

15:30, Динамо – Колос

18:00, Шахтер – Оболонь

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги