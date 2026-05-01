Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 28-го тура
Поединки будут сыграны с 12 по 13 мая, в течение двух дней – вторника и среды
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 28-го тура. Поединки будут сыграны с 12 по 13 мая, в течение двух дней.
Тур откроет поединок, который состоится 12 мая в 13:00 по киевскому времени – «Александрия» попытается улучшить свое турнирное положение и на домашней арене сыграет против луганской «Зари».
Киевское «Динамо» проведет свой матч на следующий день, где выйдет на поле против «Колоса» из Ковалевки. Днем ранее сыграет житомирское «Полесье», соперником которого станет «Эпицентр».
Заключительный матч пройдет 13 мая в 18:00 по киевскому времени, когда встретятся киевская «Оболонь» и главный претендент на чемпионство, донецкий «Шахтер».
На данном этапе команды сыграли 25 туров, по итогам которых лидируют в турнирной таблице подопечные Арды Турана, набравшие 60 баллов. На второй позиции разместился черкасский ЛНЗ (52).
Борьбу за третье место продолжают вести «Полесье» (49), «Динамо» (47) и харьковский «Металлист 1925» (45).
Расписание матчей 28-го тура Украинской Премьер-лиги
12 мая (вторник)
- 13:00, Александрия – Заря
- 15:30, Эпицентр – Полесье
- 18:00, Верес – Кривбасс
- 18:00, Металлист 1925 – Карпаты
13 мая (среда)
- 13:00, Кудровка – Рух
- 15:30, ЛНЗ – Полтава
- 15:30, Динамо – Колос
- 18:00, Шахтер – Оболонь
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|25
|18
|6
|1
|59 - 16
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|60
|2
|ЛНЗ
|25
|16
|4
|5
|36 - 16
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|52
|3
|Полесье
|25
|15
|4
|6
|44 - 17
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|49
|4
|Динамо Киев
|25
|14
|5
|6
|58 - 31
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|47
|5
|Металлист 1925
|25
|12
|9
|4
|31 - 14
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|45
|6
|Колос Ковалевка
|25
|10
|10
|5
|24 - 21
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|40
|7
|Кривбасс
|25
|11
|7
|7
|43 - 38
|01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр
|40
|8
|Карпаты Львов
|25
|9
|9
|7
|35 - 26
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|36
|9
|Заря
|25
|9
|8
|8
|35 - 32
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|35
|10
|Верес
|25
|7
|8
|10
|22 - 31
|02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес
|29
|11
|Оболонь
|25
|6
|8
|11
|22 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|25
|7
|4
|14
|27 - 37
|02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр
|25
|13
|Кудровка
|25
|5
|6
|14
|26 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|21
|14
|Рух Львов
|25
|6
|2
|17
|17 - 42
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|20
|15
|Александрия
|25
|2
|7
|16
|18 - 49
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|13
|16
|Полтава
|25
|2
|5
|18
|20 - 63
|01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|11
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет
Ребров отказался от предложения