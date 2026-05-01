Шахтер вышел на 4-е место в сезоне ЛК по количеству голов

Донецкий Шахтер забил 20-й гол в Лиге конференций в сезоне 2025/26.

Его автором стал Олег Очеретько в первом полуфинальном матче против Кристал Пэлас в Кракове.

Шахтер с 20 голами в сезоне вышел на 4 место в списке самых результативных команд, опередив Фиорентину и АЗ (по 19).

Больше горняков в турнире забили только вышедший в лидеры по данному показателю Кристал Пэлас (23) Райо Вальекано (21) и АЕК (21).

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге конференций в сезоне 2025/26