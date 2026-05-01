Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер вышел на 4-е место в сезоне ЛК по количеству голов
Лига конференций
01 мая 2026, 11:51 | Обновлено 01 мая 2026, 11:52
141
0

Шахтер вышел на 4-е место в сезоне ЛК по количеству голов

Вспомним топ-10 команд с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге конференций в сезоне 2025/26

01 мая 2026, 11:51 | Обновлено 01 мая 2026, 11:52
141
0
Шахтер вышел на 4-е место в сезоне ЛК по количеству голов
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер забил 20-й гол в Лиге конференций в сезоне 2025/26.

Его автором стал Олег Очеретько в первом полуфинальном матче против Кристал Пэлас в Кракове.

Шахтер с 20 голами в сезоне вышел на 4 место в списке самых результативных команд, опередив Фиорентину и АЗ (по 19).

Больше горняков в турнире забили только вышедший в лидеры по данному показателю Кристал Пэлас (23) Райо Вальекано (21) и АЕК (21).

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге конференций в сезоне 2025/26

  • 23 – Кристал Пэлас
  • 21 – Райо Вальекано
  • 21 – АЕК
  • 20 – Шахтер
  • 19 – Фиорентина
  • 19 – АЗ
  • 18 – Страсбург
  • 18 – Лех
  • 17 – Самсунспор
  • 16 – Целе
Сергей Турчак Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем