Лига конференций01 мая 2026, 11:51 | Обновлено 01 мая 2026, 11:52
Шахтер вышел на 4-е место в сезоне ЛК по количеству голов
Вспомним топ-10 команд с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге конференций в сезоне 2025/26
01 мая 2026, 11:51 | Обновлено 01 мая 2026, 11:52
141
0
Донецкий Шахтер забил 20-й гол в Лиге конференций в сезоне 2025/26.
Его автором стал Олег Очеретько в первом полуфинальном матче против Кристал Пэлас в Кракове.
Шахтер с 20 голами в сезоне вышел на 4 место в списке самых результативных команд, опередив Фиорентину и АЗ (по 19).
Больше горняков в турнире забили только вышедший в лидеры по данному показателю Кристал Пэлас (23) Райо Вальекано (21) и АЕК (21).
Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге конференций в сезоне 2025/26
- 23 – Кристал Пэлас
- 21 – Райо Вальекано
- 21 – АЕК
- 20 – Шахтер
- 19 – Фиорентина
- 19 – АЗ
- 18 – Страсбург
- 18 – Лех
- 17 – Самсунспор
- 16 – Целе
