  4. Украинский легионер будет прооперирован в Лондоне
01 мая 2026, 11:54 | Обновлено 01 мая 2026, 12:07
Украинский легионер будет прооперирован в Лондоне

Хирургическое вмешательство ожидает Арсения Батагова

01 мая 2026, 11:54 | Обновлено 01 мая 2026, 12:07
400
0
Украинский легионер будет прооперирован в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинского защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова ожидает операция на колене. Об этом сообщает журналист Эртугрул Доган.

По информации источника, 24-летний футболист на следующей неделе отправится в Лондон, где перенесет операцию на колене.

В текущем сезоне на счету Арсения Батагова 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» нацелился на вингера сборной Украины.

Даниил Кирияка Источник: 61saat.com
