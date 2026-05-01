Украинский легионер будет прооперирован в Лондоне
Хирургическое вмешательство ожидает Арсения Батагова
Украинского защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова ожидает операция на колене. Об этом сообщает журналист Эртугрул Доган.
По информации источника, 24-летний футболист на следующей неделе отправится в Лондон, где перенесет операцию на колене.
В текущем сезоне на счету Арсения Батагова 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» нацелился на вингера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
