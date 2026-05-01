Не Малиновский. Трабзонспор хочет подписать звезду сборной Украины
Украинский вингер может стать футболистом «Трабзонспора»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков привлекает внимание «Трабзонспора». Об этом сообщает Fotomac.
По информации источника, 27-летний футболист попал в шорт-лист турецкого клуба. В составе «Трабзонспора» уже выступают вингер Александр Зубков и защитник Арсений Батагов, а также, по информации СМИ, близок к тому, чтобы присоединиться к команде Руслан Малиновский.
В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 29 матчей на клубном уровне, в которых он отличился семью забитыми мячами и четырьмя голами. Соглашение украинца с «Жироной» истекает летом 2027.
Ранее сообщалось о том, что Руслан Малиновский выбрал себе новую команду.
Отже ця інфа чергова сайтівська брехня.
Чому? ба тупо копіюють інфу.