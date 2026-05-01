Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Малиновский. Трабзонспор хочет подписать звезду сборной Украины
Турция
01 мая 2026, 10:38 | Обновлено 01 мая 2026, 10:47
258
2

Не Малиновский. Трабзонспор хочет подписать звезду сборной Украины

Украинский вингер может стать футболистом «Трабзонспора»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков привлекает внимание «Трабзонспора». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, 27-летний футболист попал в шорт-лист турецкого клуба. В составе «Трабзонспора» уже выступают вингер Александр Зубков и защитник Арсений Батагов, а также, по информации СМИ, близок к тому, чтобы присоединиться к команде Руслан Малиновский.

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 29 матчей на клубном уровне, в которых он отличился семью забитыми мячами и четырьмя голами. Соглашение украинца с «Жироной» истекает летом 2027.

Ранее сообщалось о том, что Руслан Малиновский выбрал себе новую команду.

Даниил Кирияка Источник: Fotomac
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
..."
Ответить
0
Циганков і Зубков - гравці правофлангові.
Отже ця інфа чергова сайтівська брехня.
Чому? ба тупо копіюють інфу.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем