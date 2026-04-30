Малиновский выбрал себе новую команду. Предложения от Наполи и Ювентуса

Полузащитник Руслан Малиновский может сменить клуб уже в ближайшее время — игрок близок к уходу из «Дженоа».

Как сообщает Игорь Бурбас, между сторонами возникли разногласия относительно условий нового контракта, в частности срока соглашения. Это затруднило переговоры о продолжении сотрудничества.

В то же время в течение последнего года интерес к украинцу проявляли топ-клубы Серии А – «Наполи» и «Ювентус», однако до конкретных предложений дело так и не дошло.

На данный момент наиболее реальный вариант для Малиновского – переход в турецкий «Трабзонспор», который предлагает украинцу трехлетний контракт с существенным повышением зарплаты.