ТОБИАС: «Он для нас как отец, всегда рядом»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Винисиус Тобиас поделился своим мнением о главном тренере команды, 39-летнем турецком специалисте Арде Туране.

«Арда для нас как отец. Он понимает нас, потому что сам был молодым игроком. Очень хорошо о нас заботится и прекрасно выполняет свою работу», – признался футболист.

Хавбек считает, что нынешний уровень «Шахтера» соответствует уровню Турана, когда тот еще сам играл в футбол. Сам тренер, по словам Тобиаса, постоянно напоминает, что нужно демонстрировать стабильно высокий уровень игры в каждом матче и играть спокойно.

Бразилец подчеркнул, что Арда умеет подбодрить команду, когда возникают проблемы, и всегда рядом, если нужна поддержка.

Туран возглавил «Шахтер» в мае прошлого года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.