  4. ТОБИАС: «Он для нас как отец, всегда рядом»
01 мая 2026, 12:24 | Обновлено 01 мая 2026, 13:41
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Бразильский полузащитник «Шахтера» Винисиус Тобиас поделился своим мнением о главном тренере команды, 39-летнем турецком специалисте Арде Туране.

«Арда для нас как отец. Он понимает нас, потому что сам был молодым игроком. Очень хорошо о нас заботится и прекрасно выполняет свою работу», – признался футболист.

Хавбек считает, что нынешний уровень «Шахтера» соответствует уровню Турана, когда тот еще сам играл в футбол. Сам тренер, по словам Тобиаса, постоянно напоминает, что нужно демонстрировать стабильно высокий уровень игры в каждом матче и играть спокойно.

Бразилец подчеркнул, что Арда умеет подбодрить команду, когда возникают проблемы, и всегда рядом, если нужна поддержка.

Туран возглавил «Шахтер» в мае прошлого года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Дулуб назвал лучшего и худшего игроков Шахтера в матче с Пэлас
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Кварцяный обратился к Шахтеру после поражения в полуфинале Лиги конференций
Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Винисиус Тобиас
Андрей Плыгун Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Футбол | 01 мая 2026, 12:37 3
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха

Полтавчане продают клубный автобус

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30 апреля 2026, 16:40 2
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход

Поляк близок к продолжению карьеры в Турине

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01.05.2026, 00:12
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Футбол | 01.05.2026, 10:14
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Популярные новости
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 3
Другие виды
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
