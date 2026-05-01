ФОТО. Фанаты Кристал Пэлас удивили поступком на матче с Шахтером

Болельщики «Кристал Пэлас» во время матча с «Шахтером» в 1/2 финала Лиги конференций вывесили баннер в поддержку Украины.

Фанаты «орлов» развернули на «Стадионе имени Генрика Реймана» флаг с эмблемой и цветами клуба, на котором был написан патриотический лозунг: «Слава Украине».

Поединок в польском Кракове завершился удачно для лондонского клуба – 3:1.

Ответная встреча между командами состоится 7 мая на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начнется матч в 22:00.

