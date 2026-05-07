Йожеф САБО: «У них нет никаких шансов»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает, что у «Шахтера» нет шансов победить «Кристал Пэлас» в ответном матче Лиги конференций.

– Чего ждете от ответного матча? Есть ли еще шансы на выход в финал?

– Никаких шансов нет. Во-первых, «Кристал Пэлас» – очень приличная команда, у них фактически два равноценных состава.

Посмотрите на игроков «Кристал Пэлас» – кого ни возьми, все играют за свои национальные сборные: Дании, Швеции, Англии. Это же не просто так. Нашим молодым бразильцам еще многому нужно учиться. В чемпионате Украины они легко обыгрывают один на один. А в Европе не смогли, потому что там защитники очень сильны в отборе, плюс постоянно работает подстраховка.

«Шахтер» просто контролировал мяч. Ну хорошо, владеете вы мячом, а что дальше? Соперник специально отдал вам пространство. Надо было бить с 20 метров, искать свой момент, а не просто перекатывать мяч.