  Йожеф САБО: «Они – маленькие мальчики. Видели, что он сделал?»
03 мая 2026, 05:32 |
Йожеф САБО: «Они – маленькие мальчики. Видели, что он сделал?»

Тренер – о матче «Шахтера» против «Кристал Пелес»

03 мая 2026, 05:32 |
УАФ. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо выделил Дмитрия Ризныка после матча «Шахтер» – «Кристал Пелес» (1:3).

«Ничего и никто не понравился, потому что «Шахтер» ничего не мог сделать. Выглядели абсолютно как маленькие мальчики. Разве что Ризнык немного понравился, помните его сейв? Отбил, собрался и снова спас. К нему вопросов меньше. Если во втором тайме еще были какие-то полумоменты, то в первом – вообще пустота», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
