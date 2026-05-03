Йожеф САБО: «Они – маленькие мальчики. Видели, что он сделал?»
Тренер – о матче «Шахтера» против «Кристал Пелес»
Известный тренер Йожеф Сабо выделил Дмитрия Ризныка после матча «Шахтер» – «Кристал Пелес» (1:3).
«Ничего и никто не понравился, потому что «Шахтер» ничего не мог сделать. Выглядели абсолютно как маленькие мальчики. Разве что Ризнык немного понравился, помните его сейв? Отбил, собрался и снова спас. К нему вопросов меньше. Если во втором тайме еще были какие-то полумоменты, то в первом – вообще пустота», – сказал Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
