  Моуринью принял решение о будущем Трубина. Невероятные деньги
Моуринью принял решение о будущем Трубина. Невероятные деньги

Вратаря готовы продать за 40 млн евро и подписать Эдерсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже в ближайшее время.

По информации источника, лиссабонцы оформят трансфер вратаря за сумму около 40 миллионов евро. В клубе уже определили возможного преемника – Эдерсона.

Сообщается, что бразилец, который сейчас находится в непростой ситуации в «Фенербахче», заинтересован в возвращении в Португалию, где ранее уже выступал.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В этом сезоне в активе украинского голкипера 47 матчей, 38 пропущенных голов и 21 поединок, в котором ему удалось сохранить ворота на нуле.

