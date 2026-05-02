АХМЕТОВ: «Эта команда радует. Срна говорит одно, а происходит другое»
Президент клуба – об УПЛ и выходе в ЛЧ
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о борьбе за титул УПЛ и шансах на попадание в Лигу чемпионов.
«Чемпионат еще нужно выиграть. Восемь очков отрыва еще не делают нас чемпионами, осталось пять игр. Все-таки ЛНЗ очень приятно радует, а чемпионат очень сложный, его не так просто выиграть.
В прошлый раз мы были лидерами, но процентов у нас было меньше. Сейчас мы фавориты, и процентов у нас больше для того, чтобы стать чемпионами. Я считаю, что мы будем делать для этого все, что в наших силах, и то, что не в наших тоже.
Но для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, там нужно еще смотреть, я не сильно разбираюсь в этих вопросах. Вот у нас Дарио специалист по этим вопросам. Он все время говорит – и все время говорит не так, все время происходит не так», – сказал Ахметов.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Титульный бой в супертяжелом весе состоится 23 мая возле пирамид в египетской Гизе
«Горняки» проиграли первый матч со счётом 1:3