Ахметов зашел в раздевалку Шахтера после поражения от Кристал Пэлас в ЛК

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов отреагировал на поражение своей команды от английского «Кристал Пэлас» (1:3) в первом матче полуфинала Лиги конференций, который состоялся 30 апреля:

«Вы знаете, я зашел в раздевалку сказать ребятам спасибо. Главному тренеру я сказал большое спасибо, тренерскому штабу, всем футболистам, потому что у нас молодая команда.

Когда мы начали чемпионат, Судаков ушел, Кевин ушел, Траоре сломан, Эгиналду сломан, Невертон сломан, затем Алиссон – шесть ключевых игроков. И тренерский штаб из этой ситуации очень достойно вышел.

В конце концов ребята показали очень качественный футбол. Я горжусь своими футболистами, и благодарен им за это. Я горжусь тренерским штабом, главным тренером, поэтому хотел сказать всем большое спасибо.

Мы будем работать над ошибками и будем делать все для того, чтобы в следующем году радовать болельщиков яркой, красивой, атакующей игрой», – признался Ахметов.

Вторая игра между украинской и английской командами состоится 7 мая в 22:00 по Киеву. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре «Райо Вальекано» – «Страсбург».