  4. Челси принял решение. В Англии поставили точку в деле Мудрика
01 мая 2026, 08:19 |
Челси принял решение. В Англии поставили точку в деле Мудрика

Лондонский клуб хочет поскорее забыть об украинце

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист The Guardian Пол Макиннес дал резкую оценку перспективам украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика после появления новостей о том, что игрок получил четырехлетнюю дисквалификацию от Футбольной ассоциации Англии (FA).

Эксперт считает, что «Челси» уже принял окончательное решение о судьбе Мудрика, поскольку отобрал у него знаковый 10-й номер.

«73 матча, 10 голов и четыре года дисквалификации. Статистика Мудрика в «Челси» теперь выглядит как памятник расточительству. Его отстранение до 2028 года де-факто разрывает его связь с большим футболом. Клуб уже отдал его 10-й номер Коулу Палмеру – это лучшая иллюстрация того, насколько быстро о Михаиле хотят забыть в Лондоне», – написал эксперт.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 70 млн евро плюс 30 млн бонусов. Игрок подписал с лондонцами долгосрочный контракт на 8,5 лет. В декабре 2024 года Михаила отстранили от футбола после провала допинг-теста. Украинец обжалует решение FA в Международном арбитражном суде (CAS).

Андрей Плыгун Источник: The Guardian
