Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность

Михаил получил четырехлетнюю дисквалификацию

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию от футбола.

Ранее сообщалось, что в команде спортсмена уверены, что допинг ему был введен физиотерапевтом сборной Украины. Журналист Илья Скоропашкин рассказал, что в случае доказательства вины медицинского персонала врач может понести уголовную ответственность, ведь подобные случаи уже были.

– Если защита докажет, что мельдоний попал в организм из-за халатности врачей национальной сборной, как распределяется ответственность между УАФ и футболистом?

– Доказательство ошибки официального врача команды является классическим основанием для CAS признать отсутствие значительной вины спортсмена. В таком случае к врачам применяются жесткие спортивные санкции за допинговые нарушения и даже бывают случаи привлечения к уголовной ответственности.

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ возглавил Майкл Джексон
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Форварда из Ла Лиги дисквалифицировали на 7 матчей. Что он сделал?
Илья Скоропашкин допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30 апреля 2026, 18:48 77
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Первый шаг до финала

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30 апреля 2026, 08:10 15
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн

Трубин может покинуть клуб

Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Футбол | 30.04.2026, 09:34
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Звезда Шахтера может покинуть клуб. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 30.04.2026, 22:40
Звезда Шахтера может покинуть клуб. На него нацелился клуб АПЛ
Звезда Шахтера может покинуть клуб. На него нацелился клуб АПЛ
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Футбол | 30.04.2026, 17:54
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Головне щоб все вирішилось найкращим чином, щоб ніхто не поніс прям серйозні покарання 
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 23
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 103
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 24
Теннис
