Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Михаил получил четырехлетнюю дисквалификацию
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию от футбола.
Ранее сообщалось, что в команде спортсмена уверены, что допинг ему был введен физиотерапевтом сборной Украины. Журналист Илья Скоропашкин рассказал, что в случае доказательства вины медицинского персонала врач может понести уголовную ответственность, ведь подобные случаи уже были.
– Если защита докажет, что мельдоний попал в организм из-за халатности врачей национальной сборной, как распределяется ответственность между УАФ и футболистом?
– Доказательство ошибки официального врача команды является классическим основанием для CAS признать отсутствие значительной вины спортсмена. В таком случае к врачам применяются жесткие спортивные санкции за допинговые нарушения и даже бывают случаи привлечения к уголовной ответственности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
