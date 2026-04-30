Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию от футбола.

Ранее сообщалось, что в команде спортсмена уверены, что допинг ему был введен физиотерапевтом сборной Украины. Журналист Илья Скоропашкин рассказал, что в случае доказательства вины медицинского персонала врач может понести уголовную ответственность, ведь подобные случаи уже были.

– Если защита докажет, что мельдоний попал в организм из-за халатности врачей национальной сборной, как распределяется ответственность между УАФ и футболистом?

– Доказательство ошибки официального врача команды является классическим основанием для CAS признать отсутствие значительной вины спортсмена. В таком случае к врачам применяются жесткие спортивные санкции за допинговые нарушения и даже бывают случаи привлечения к уголовной ответственности.