Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Марлон ГОМЕС: «Должны улучшить некоторые детали, наполнить сердца надеждой»
Лига конференций
01 мая 2026, 07:29 | Обновлено 01 мая 2026, 07:30
78
0

Марлон ГОМЕС: «Должны улучшить некоторые детали, наполнить сердца надеждой»

Хавбек Шахтера – о поражении от Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций

01 мая 2026, 07:29 | Обновлено 01 мая 2026, 07:30
78
0
Марлон ГОМЕС: «Должны улучшить некоторые детали, наполнить сердца надеждой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Хавбек донецкого Шахтера Марлон Гомес высказался после поражения от Кристал Пэлас (1:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций:

«Мы знали, что это будет трудный матч еще с самого начала. Мы готовились к этому, но все равно так вышло. Возможно, в начале мы были не достаточно сосредоточенными. Но быстрые голы случаются. Нам просто нужно это принять и двигаться дальше.

Я вижу для нас некоторые положительные моменты. То, как мы играли сегодня вечером... Были хорошие моменты и мы можем на этом строить игру дальше. Теперь у нас «Классико» в украинской лиге – мы сыграем с Динамо Киев в воскресенье, и у нас есть неделя, чтобы улучшить игру перед матчем в Лондоне.

Мы не сдадимся. У нас были отличные моменты. Мы должны улучшить некоторые детали и наполнить свои сердца надеждой. Если нам это удастся, у нас будут шансы. Еще не все окончено».

Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Победитель противостояния в финале поборется либо с Райо Вальекано, либо со Страсбургом.

Видеообзор матча Шахтер – Кристал Пэлас (1:3)

По теме:
Лидер Кристал Пэлас объяснил победу Шахтером: «Побить рекорд – приятно»
РИЗНЫК: У Кристал Пэлас схожий с ЛНЗ стиль. Воспользовались нашими ошибками
АХМЕТОВ: «Лига чемпионов? Срна специалист. Все время говорит что-то не так»
Марлон Гомес Шахтер Донецк Кристал Пэлас Шахтер - Кристал Пэлас Лига конференций
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30 апреля 2026, 09:18 9
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением

«Ребел» получил техническое поражение от «Диназа»

Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Футбол | 30 апреля 2026, 09:34 3
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем

В клубе впечатлены прогрессом Кревсуна

Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Футбол | 01.05.2026, 07:32
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Динамо понесло большую потерю перед матчем с Шахтером
Футбол | 01.05.2026, 04:44
Динамо понесло большую потерю перед матчем с Шахтером
Динамо понесло большую потерю перед матчем с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 22
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем