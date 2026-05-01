Марлон ГОМЕС: «Должны улучшить некоторые детали, наполнить сердца надеждой»

Хавбек донецкого Шахтера Марлон Гомес высказался после поражения от Кристал Пэлас (1:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций:

«Мы знали, что это будет трудный матч еще с самого начала. Мы готовились к этому, но все равно так вышло. Возможно, в начале мы были не достаточно сосредоточенными. Но быстрые голы случаются. Нам просто нужно это принять и двигаться дальше.

Я вижу для нас некоторые положительные моменты. То, как мы играли сегодня вечером... Были хорошие моменты и мы можем на этом строить игру дальше. Теперь у нас «Классико» в украинской лиге – мы сыграем с Динамо Киев в воскресенье, и у нас есть неделя, чтобы улучшить игру перед матчем в Лондоне.

Мы не сдадимся. У нас были отличные моменты. Мы должны улучшить некоторые детали и наполнить свои сердца надеждой. Если нам это удастся, у нас будут шансы. Еще не все окончено».

Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Победитель противостояния в финале поборется либо с Райо Вальекано, либо со Страсбургом.

