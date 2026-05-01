РИЗНЫК: У Кристал Пэлас схожий с ЛНЗ стиль. Воспользовались нашими ошибками
Голкипер Шахтера прокомментировал поражение от орлов в полуфинале ЛК (1:3)
Вратарь донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал поражение команды от Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций:
– Какой-то итог этого матча от вас хочется услышать…
– Да какой итог? 1:3 проиграли… Ну ничего. Наверное, они уже думают, что в финале. На следующей неделе увидим.
– Кристал Пэлас не был как-то моментами сильнее Шахтера. Некоторые футболисты сказали, что детали решили судьбу этого противостояния. Вы так тоже думаете?
– У них схожий с ЛНЗ стиль. В некоторых моментах мы не были готовы. Они воспользовались нашими ошибками, убили.
– Вы когда-нибудь пропускали на 22-й секунде?
– Какая разница – 22-я или 37-я? Без разницы. Мы пропустили гол, изменивший ход игры. Ничего, бывает. Есть еще одна игра. Будем стараться реабилитироваться.
– Нет ощущения, что команда слишком часто доводит эпизоды до крайностей?
– Да нет. Я говорю, будем играть. Еще ничего не потеряно. Мы будем делать выводы, чтобы следующую игру сыграть лучше.
– Крутой момент был от вас. Вспомните тот эпизод? Что пытались делать?
– Да ничего. Спасать команду. Но видите, нужно было больше работать, чтобы не было второго гола. Это нюансы, которые переходят в гол. А гол – это попытка отыграться против команды АПЛ, игра первым номером. Нас поймали на контратаке.
– В первом тайме был момент, когда вы чуть не перешли внутрь поля. Может, это потом комментировали тренеры? И еще потом мини-ошибка была от вас.
– Ошибка – это когда забили гол. Я сыграл интуитивно, хотел подстраховать, чуть-чуть не успел. Хорошо, что соперник не увидел, что я вышел из ворот. Хотел сыграть и сбросить мяч.
– Вы уже не в первый раз играете так высоко. Тренеры вам разрешают так?
– Мы знали, что они забрасывают мяч за спину, практикуют вертикальный футбол. Я пытался подстраховать, говорю еще раз. Так получилось, что я не успел.
– Я имею в виду, что вы в других матчах играете высоко. Это такой стиль Нойера?
– Да нет. Знали просто их сильные стороны, готовились к ним.
– Остался ресурс на матч с Динамо?
– Конечно. Сейчас у нас очень сложные игры в чемпионате, нужно выходить на максимум. Скоро отпуск – тогда будем отдыхать.
Видеообзор матча Шахтер – Кристал Пэлас (1:3)
