  4. Марта КОСТЮК: «Второй сет был действительно странным»
01 мая 2026, 05:36
Марта КОСТЮК: «Второй сет был действительно странным»

Украинка провела флеш-интервью после победы над Потаповой в полуфинале Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Анастасией Потаповой в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Второй сет был действительно странным. Я не проигрывала сетов всю неделю, поэтому проиграть сет было немного непривычно. Но я очень горжусь тем, как мне удалось просто продолжать держать себя в тонусе. Я играла не так, как обычно, но чувствовала, что это было ключевым моментом, и ей [Потаповой] это не понравилось. Мне кажется, что матч, который мы играли в прошлом году, был совсем другим.

Думаю, что она играла совсем по-другому, и условия сегодня, как мне кажется, были немного в ее пользу, потому что мячи чрезвычайно тяжелые и «не реагировали» на мой спин. Она держалась очень далеко от задней линии. Я... Да, я пробовала разные вещи. Очевидно, что то, что я делала во втором сете, не сработало. Но я невероятно счастлива из-за этого поворота [после второго сета].

Даже в трудные моменты я просто стараюсь наслаждаться моментом, играя в полуфинале. И независимо от того, как все обернется, я просто хотела бы это запомнить, чтобы через 20–30 лет я могла вспоминать этот момент и искренне улыбаться, а не вспоминать страдания или то, что я была строга к себе. Ведь в конце концов мы все выходим на корт и всегда делаем все, что в наших силах. И я это сделала сегодня, и я не могу требовать от себя ничего больше.

Нужно очень много людей, чтобы достичь такого результата. Моя мама воспитала меня, она сделала меня той игроком, которой я являюсь сегодня, а еще Сандра, моя замечательная тренерша – у нас на корте был немного напряженный момент, но это часть игры. Безусловно, мой муж, мои собаки, он помогает ухаживать, и у нас есть возможность путешествовать с ними. Клаудио, мой остеопат, который здесь со мной, невероятный профессионал. Я бы не бегала так много, если бы не он».

В финале тысячника в Мадриде Костюк поборется с Миррой Андреевой. Встреча состоится 2 апреля (не ранее 18:00 по Киеву).

Видеообзор матча Марта Костюк – Анастасия Потапова

