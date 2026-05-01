В Шахтере выступили с заявлением после поражения от Кристал Пэлас

Пресс-служба донецкого «Шахтера» выступила с заявлением после поражения от «Кристал Пэлас» со счетом 1:3 в первом полуфинальном поединке Лиги конференций:

«Мы никогда не сдаемся. На следующей неделе в Лондоне приложим все усилия».

Уже 7 мая в противостоянии между украинским и английским клубами пройдет ответная игра, ее примет стадион «Селхерст Парк» в Лодоне. Сильнейшая команда по сумме двух встреч в финале встретится с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».

