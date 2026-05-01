Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ахметов высказался о войне после матча Шахтера с Кристал Пэлас
Лига конференций
01 мая 2026, 02:01 | Обновлено 01 мая 2026, 02:02
661
0

Ахметов высказался о войне после матча Шахтера с Кристал Пэлас

Президент «горняков» рассказал, как война влияет на футбол

Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов после поражения его команды от «Кристал Пэлас» (1:3) в полуфинале Лиги конференций высказался о том, как развязанная россией война влияет на футбол:

– Все мечтали о финале и продолжают мечтать, но не кажется ли вам, что в условиях войны и всех этих ужасов, которые происходят, «Шахтер» достиг даже большего, чем от него ожидали?

– Во-первых, слово «война» – это уже ужасно, потому что пятый год в нашей стране продолжается полномасштабная война, а для меня эта война идет с 2014 года, уже 12 лет. Для меня война началась в 2014-м, но Украина выстояла благодаря мужеству и стойкости украинского народа, благодаря сильной украинской армии, благодаря поддержке всего цивилизованного мира и, конечно, благодаря мужеству и стойкости нашего президента Зеленского.

Украина выстояла, и нам сегодня грех жаловаться. Нам нужно благодарить наших воинов, наших защитников за то, что у нас есть возможность играть и делать все для того, чтобы порадовать Украину, украинцев и всех наших защитников. Поэтому за это хочется сказать большое спасибо нашим воинам, нашим защитникам, что у нас есть возможность вообще играть.

А во-вторых, что такого сложного? Конечно, сложно, есть сложные графики. Видите, мы сыграли, и сразу ночью уже футболисты едут играть с «Динамо». Сыграли с «Динамо» – сразу нужно возвращаться, чтобы сыграть ответный матч.

Понятно, что график сложный, это тяжело. Но ведь мы хотим играть в Европе, мы же хотим все-таки представлять Украину в Европе, всему миру показывать, что Украина в беде, в Украине идет война, Украина – это стойкий мужественный народ, Украина выстояла, Украина победила, все равно в Украине будет справедливый долгосрочный мир. Мы должны это показывать – и футболисты это делают, спасибо им. Нам грех жаловаться на то, что тяжело.

Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас Ринат Ахметов российско-украинская война
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем