Стало известно, сколько из-за травмы пропустит Ямаль. Это касается ЧМ
В ближайшие 6-7 недель испанца мы на поле не увидим
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль из-за травмы, полученной в поединке с «Хетафе», пропустит ближайшие 6-7 недель. Об этом сообщает AS.
По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку провел встречу с двумя физиотерапевтами по поводу восстановления 18-летнего футболиста.
Как ожидается, Ламин Ямаль не поможет сборной Испании в матче первого тура группового этапа ЧМ, где «Фурию Роху» ожидает встреча с командой Кабо-Верде.
В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 45 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» согласовала контракт с Хансом-Дитером Фликом.
