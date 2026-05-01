Стало известно, сколько из-за травмы пропустит Ямаль. Это касается ЧМ

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль из-за травмы, полученной в поединке с «Хетафе», пропустит ближайшие 6-7 недель. Об этом сообщает AS.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку провел встречу с двумя физиотерапевтами по поводу восстановления 18-летнего футболиста.

Как ожидается, Ламин Ямаль не поможет сборной Испании в матче первого тура группового этапа ЧМ, где «Фурию Роху» ожидает встреча с командой Кабо-Верде.

В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 45 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» согласовала контракт с Хансом-Дитером Фликом.