В Кристал Пэлас сделали заявление после матча. Отказались праздновать

Нападающий «Кристал Пэлас» Йорген Ларсен прокомментировал победу над «Шахтером».

«Мне это было нужно. В предыдущем матче против «Ливерпуля» мне не везло — дважды попал в штангу, поэтому уверенность немного упала. Но я продолжал работать, хотя это непросто, когда есть конкуренция за место в составе. Забить здесь — невероятное ощущение.

После нашего быстрого гола стало видно, что соперник – сильная команда. Нам нужно было сохранять хладнокровие. Мы ведем 3:1, но еще есть ответный матч. Третий гол был очень важным и для меня, и для команды.

Мы понимаем требования тренера и нашу игровую структуру. Иногда нужно принять, что соперник тоже силен, поэтому сегодня мы играли глубже, но хорошо действовали на контратаках. Могли забить еще больше, но главное — придерживаться своего плана.

Мы знали, что будут два сложных матча, сегодня мы не будем праздновать, еще рано. Мы рады победе и надеемся довести дело до конца в ответном матче», – сказал Ларсен.