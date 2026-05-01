  4. В Кристал Пэлас сделали заявление после матча. Отказались праздновать
В Кристал Пэлас сделали заявление после матча. Отказались праздновать

Ларсен – о победе над «горняками»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

Нападающий «Кристал Пэлас» Йорген Ларсен прокомментировал победу над «Шахтером».

«Мне это было нужно. В предыдущем матче против «Ливерпуля» мне не везло — дважды попал в штангу, поэтому уверенность немного упала. Но я продолжал работать, хотя это непросто, когда есть конкуренция за место в составе. Забить здесь — невероятное ощущение.

После нашего быстрого гола стало видно, что соперник – сильная команда. Нам нужно было сохранять хладнокровие. Мы ведем 3:1, но еще есть ответный матч. Третий гол был очень важным и для меня, и для команды.

Мы понимаем требования тренера и нашу игровую структуру. Иногда нужно принять, что соперник тоже силен, поэтому сегодня мы играли глубже, но хорошо действовали на контратаках. Могли забить еще больше, но главное — придерживаться своего плана.

Мы знали, что будут два сложных матча, сегодня мы не будем праздновать, еще рано. Мы рады победе и надеемся довести дело до конца в ответном матче», – сказал Ларсен.

Дмитрий Олийченко Источник: TNT Sports
Мушу визнати Олійченко, на цей раз ти переміг. Я зайшов почитати, що значить відмовилися святкувати, подумав може в звязку з солідарністю до України бо в нас війна. Але ні, просто вирване слово для тупої заманухи. Ну що ж, тепер мій "поріг чутливості" до заголовків тут стане ще більшим. 
Ребята !  Салютов не будет! Салютовать будем по врагу!  - Ларсен...
А что праздновать. Победа над средним соперником. Посмотрел что и кто против них набрал в плей-офф. Так вот все соперники добыли хоть ничью. Ржавым просто повезло, что той же Фиорентины не было раньше. Им ничья с англичанами не светит.
