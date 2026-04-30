30 апреля 2026, 23:27
1044
0

Судаков обратился к Ризныку после чудосейвов в игре с Кристал Пэлас

Экс-хавбек горняков в восторге от игры голкипера

30 апреля 2026, 23:27 |
1044
0
Судаков обратился к Ризныку после чудосейвов в игре с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля донецкий «Шахтер» принимает «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций; матч проходит на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

На 54-й минуте встречи голкипер «горняков» Дмитрий Ризник совершил потрясающий двойной сейв.

На удивительную игру вратаря национальной сборной Украины в своем Telegram-канале лаконично отреагировал его бывший партнер по «Шахтеру» Георгий Судаков, который сейчас защищает цвета лиссабонской «Бенфики»:

«Димааарик😳🥶», – написал футболист.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
