Судаков обратился к Ризныку после чудосейвов в игре с Кристал Пэлас

30 апреля донецкий «Шахтер» принимает «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций; матч проходит на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

На 54-й минуте встречи голкипер «горняков» Дмитрий Ризник совершил потрясающий двойной сейв.

На удивительную игру вратаря национальной сборной Украины в своем Telegram-канале лаконично отреагировал его бывший партнер по «Шахтеру» Георгий Судаков, который сейчас защищает цвета лиссабонской «Бенфики»:

«Димааарик😳🥶», – написал футболист.