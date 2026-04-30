Судаков обратился к Ризныку после чудосейвов в игре с Кристал Пэлас
Экс-хавбек горняков в восторге от игры голкипера
30 апреля донецкий «Шахтер» принимает «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций; матч проходит на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.
На 54-й минуте встречи голкипер «горняков» Дмитрий Ризник совершил потрясающий двойной сейв.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На удивительную игру вратаря национальной сборной Украины в своем Telegram-канале лаконично отреагировал его бывший партнер по «Шахтеру» Георгий Судаков, который сейчас защищает цвета лиссабонской «Бенфики»:
«Димааарик😳🥶», – написал футболист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ
Первый полуфинал Лиги конференций стартует уже в 22:00 по киевскому времени