ВИДЕО. Экс-форвард Тоттенхэма трижды подряд не забил пенальти
Карлос Винисиус так и не смог пробить голкипера
Карлос Винисиус пережил кошмарный вечер в Кубке Южной Америки, трижды подряд не реализовав пенальти. Бывший нападающий «Тоттенхэма», вернувшийся в Бразилию в «Гремио», столкнулся с невероятной чередой событий, от которых схватился за голову. Попытки Винисиуса забить пенальти за «Гремио» в среду вечером провалились самым эффектным образом.
Винисиус получил шанс открыть счет с пенальти в матче против чилийской команды «Палестино» уже через 11 минут. Удар форварда с 11-метровой отметки вратарь перевел в штангу, но покинул ленточку до удара, из-за чего рефери дал шанс перебить стандарт. Винисиус стрельнул в другой угол, но голкипер снова переправил мяч в стойку, но повторно вышел из ворот заранее. Третья попытка 31-летнего футболиста также была отражена.
Ранее Винисиус выступал в Англии за «Фулхэм» и «Тоттенхэм», забив восемь голов в 53 матчах Премьер-лиги, а также защищал цвета «Наполи», «Монако», «Бенфики» и других клубов.
os TRÊS pênaltis perdidos pelo Carlos Vinícius— Central do Braga (@CentralDoBrega) April 30, 2026
- no primeiro, o goleiro se adiantou
- no segundo, se adiantou também
- no terceiro, o Carlos Vinícius escorregou e perdeu
INACREDITÁVEL. ISSO TUDO EM SEIS MINUTOS. pic.twitter.com/dBxaMzXvHk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
