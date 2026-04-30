ВИДЕО. Экс-форвард «Тоттенхэма» трижды подряд не забил пенальти.

Карлос Винисиус пережил кошмарный вечер в Кубке Южной Америки, трижды подряд не реализовав пенальти. Бывший нападающий «Тоттенхэма», вернувшийся в Бразилию в «Гремио», столкнулся с невероятной чередой событий, от которых схватился за голову. Попытки Винисиуса забить пенальти за «Гремио» в среду вечером провалились самым эффектным образом.

Винисиус получил шанс открыть счет с пенальти в матче против чилийской команды «Палестино» уже через 11 минут. Удар форварда с 11-метровой отметки вратарь перевел в штангу, но покинул ленточку до удара, из-за чего рефери дал шанс перебить стандарт. Винисиус стрельнул в другой угол, но голкипер снова переправил мяч в стойку, но повторно вышел из ворот заранее. Третья попытка 31-летнего футболиста также была отражена.

Ранее Винисиус выступал в Англии за «Фулхэм» и «Тоттенхэм», забив восемь голов в 53 матчах Премьер-лиги, а также защищал цвета «Наполи», «Монако», «Бенфики» и других клубов.

