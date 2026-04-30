Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Экс-форвард Тоттенхэма трижды подряд не забил пенальти
Бразилия
30 апреля 2026, 23:00
ВИДЕО. Экс-форвард Тоттенхэма трижды подряд не забил пенальти

Карлос Винисиус так и не смог пробить голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

Карлос Винисиус пережил кошмарный вечер в Кубке Южной Америки, трижды подряд не реализовав пенальти. Бывший нападающий «Тоттенхэма», вернувшийся в Бразилию в «Гремио», столкнулся с невероятной чередой событий, от которых схватился за голову. Попытки Винисиуса забить пенальти за «Гремио» в среду вечером провалились самым эффектным образом.

Винисиус получил шанс открыть счет с пенальти в матче против чилийской команды «Палестино» уже через 11 минут. Удар форварда с 11-метровой отметки вратарь перевел в штангу, но покинул ленточку до удара, из-за чего рефери дал шанс перебить стандарт. Винисиус стрельнул в другой угол, но голкипер снова переправил мяч в стойку, но повторно вышел из ворот заранее. Третья попытка 31-летнего футболиста также была отражена.

Ранее Винисиус выступал в Англии за «Фулхэм» и «Тоттенхэм», забив восемь голов в 53 матчах Премьер-лиги, а также защищал цвета «Наполи», «Монако», «Бенфики» и других клубов.

По теме:
Карлос Винисиус Гремио Тоттенхэм Фулхэм Монако Наполи Бенфика
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем