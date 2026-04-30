ФОТО. Звезда сборной Украины показал свою коллекцию BMW и новый тюнинг

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился деталями своего автопарка, которые активно обсуждают в соцсетях.

Голкипер владеет сразу несколькими автомобилями бренда BMW, в частности моделями M2 и M5. Особое внимание фанатов привлек его недавний апгрейд BMW M2.

Футболист решил изменить оригинальный зеленый цвет авто на темно-красный, а также добавил черные глянцевые диски, что сделало машину еще более агрессивной и стильной.

В сети также появилось видео, где Лунин впервые видит обновленный автомобиль. Его эмоции были более чем красноречивыми – вратарь не скрывал восторга от нового вида машины.

Публикация уже собрала десятки тысяч просмотров, а пользователи активно комментируют стиль футболиста и его любовь к автомобилям премиум-класса.