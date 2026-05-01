Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы подписали соглашение, это сделает нас сильнее»

Украинская футбольная ассоциация и Футбольная ассоциация Королевства Нидерландов подписали Меморандум о сотрудничестве, положив начало новому этапу взаимодействия между двумя федерациями.

Документ был подписан накануне 76-го Конгресса ФИФА в Ванкувере президентами и генеральными секретарями обеих ассоциаций: Андреем Шевченко и Игорем Грищенко со стороны УАФ, Франком Пааувом и Гейсом де Йонгом – со стороны Нидерландов.

Президент УАФ Андрей Шевченко высоко оценил данное сотрудничество.

«Мы высоко ценим дружбу и поддержку ФА Королевства Нидерландов. Это соглашение открывает новые возможности для обмена опытом, повышения профессионального уровня наших специалистов и построения еще более сильного украинского футбола в будущем», – сказал Шевченко.