Знаменитый украинский клуб на грани краха из-за финансовых трудностей

Полтавская «Ворскла» переживает один из самых сложных периодов в своей современной истории. Команда, которая еще несколько лет назад играла в еврокубках и регулярно навязывала борьбу грандам, сейчас оказалась в нижней части таблицы Первой лиги.

По имеющейся информации, клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Футболисты, как утверждается, не получают полноценных выплат уже более трех месяцев. Вместо этого им якобы выплачивают лишь минимальные «квартирные» средства, которых недостаточно для покрытия базовых потребностей.

Ситуация напрямую влияет и на результаты команды, и на атмосферу внутри коллектива.

В Первой лиге «Ворскла» идет только на 10-м месте и имеет 27 очков.