  4. Знаменитый украинский клуб на грани краха из-за финансовых трудностей
02 мая 2026, 01:32
Знаменитый украинский клуб на грани краха из-за финансовых трудностей

У «Ворсклы» – проблемы

ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» переживает один из самых сложных периодов в своей современной истории. Команда, которая еще несколько лет назад играла в еврокубках и регулярно навязывала борьбу грандам, сейчас оказалась в нижней части таблицы Первой лиги.

По имеющейся информации, клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Футболисты, как утверждается, не получают полноценных выплат уже более трех месяцев. Вместо этого им якобы выплачивают лишь минимальные «квартирные» средства, которых недостаточно для покрытия базовых потребностей.

Ситуация напрямую влияет и на результаты команды, и на атмосферу внутри коллектива.

В Первой лиге «Ворскла» идет только на 10-м месте и имеет 27 очков.

Карпаты – ЛНЗ. Текстовая трансляция матчуа
Верес – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
