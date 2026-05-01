Клопп разгонит футболистов Реала. Неутешительное решение для пяти игроков

Мадридский «Реал» уже приступил к подготовке к сезону 2026/27 и, по информации испанских СМИ, определился со списком футболистов, которые не входят в будущий проект.

Главным претендентом на тренерское кресло называют Юргена Клоппа, который может заменить Альваро Арбелоа.

По данным источника, «сливочные» вместе с Клоппом уже определили пятерых игроков, которые покинут команду: Давид Алаба, Дани Карвахаль, Рауль Асенсио, Гонсало Гарсия и Дани Себальос.

В клубе стремятся постепенно обновить состав: часть футболистов уже исчерпала свой цикл, другие так и не смогли закрепиться на стабильном уровне. Цель – освободить место для новых исполнителей и перестроить команду под современные требования.