01 мая 2026, 15:07 | Обновлено 01 мая 2026, 15:16
«Принимаю ответственность». Талант МЮ прокомментировал подписание контракта

Кобби Мейну подписал соглашение до лета 2031 года

82
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну прокомментировал подписание нового 5-летнего контракта с «красными дьяволами»:

«Манчестер Юнайтед» всегда был для меня родным домом, этот особенный клуб значит всё для моей семьи.

Я вырос, наблюдая за тем, какое влияние наш клуб оказывает на наш город, и я с радостью принимаю на себя ответственность, сопутствующую ношению этой футболки.

От Клиффа до Литтлтон-роуд, от Керрингтона и, в конце концов, до Олд Траффорд — этот путь до сих пор был невероятным. Я имею привилегию каждый день жить своей мечтой, с тем же неустанным стремлением к успеху, что и тогда, когда я пришел на свою первую тренировку в возрасте шести лет.

Мы все чувствуем, как в клубе нарастает импульс. Я решительно настроен выйти на новый уровень и выполнить свою роль, помогая «Манчестер Юнайтед» регулярно бороться за главные трофеи в ближайшие годы».

Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
