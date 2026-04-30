Названа команда недели в Лиге чемпионов: доминация ПСЖ и Баварии
УЕФА выбрал 11 лучших игроков в главном еврокубке
УЕФА объявил состав символической сборной лучших игроков недели в Лиге чемпионов.
По итогам первых полуфиналов главного европейского кубка, а именно матчей «ПСЖ» — «Бавария» (5:4) и «Атлетико» — «Арсенал» (1:1), была сформирована символическая сборная:
Давид Райя – Габриэл Магальяйнш, Марк Пубиль, Дайо Упамекано – Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш, Витинья, Майкл Олисе, Антуан Гризманн – Луис Диас, Усман Дембеле.
Таким образом, из матча «ПСЖ» – «Бавария» в команду попали 7 футболистов, а из игры «Атлетико» – «Арсенал» – лишь 4.
Ранее УЕФА назвала Усмана Дембеле лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Introducing the Team of the Week 🌟@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/IQmME9Oilj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер заявил, что готов возглавить команду
Судебный процесс еще не начался