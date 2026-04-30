Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Названа команда недели в Лиге чемпионов: доминация ПСЖ и Баварии
Лига чемпионов
30 апреля 2026, 20:42
Названа команда недели в Лиге чемпионов: доминация ПСЖ и Баварии

УЕФА выбрал 11 лучших игроков в главном еврокубке

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА объявил состав символической сборной лучших игроков недели в Лиге чемпионов.

По итогам первых полуфиналов главного европейского кубка, а именно матчей «ПСЖ» — «Бавария» (5:4) и «Атлетико» — «Арсенал» (1:1), была сформирована символическая сборная:

Давид Райя – Габриэл Магальяйнш, Марк Пубиль, Дайо Упамекано – Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш, Витинья, Майкл Олисе, Антуан Гризманн – Луис Диас, Усман Дембеле.

Таким образом, из матча «ПСЖ» – «Бавария» в команду попали 7 футболистов, а из игры «Атлетико» – «Арсенал» – лишь 4.

Ранее УЕФА назвала Усмана Дембеле лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

По теме:
РОТАНЬ – о 5:6 в матче Динамо: «Наш чемпионат недалеко ушел от ЛЧ»
АНДРИЕВСКИЙ: «Еще зимой говорил, что Бавария выиграет Лигу чемпионов»
Бавария приняла решение по Нойеру после 5 пропущенных от ПСЖ
ПСЖ Бавария Лига чемпионов лучший игрок символическая сборная Арсенал Лондон Атлетико Мадрид
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30 апреля 2026, 07:35 20
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины

Тренер заявил, что готов возглавить команду

CAS подтвердил дело Мудрика. Что сказали в Спортивном суде
Футбол | 30 апреля 2026, 03:44 3
CAS подтвердил дело Мудрика. Что сказали в Спортивном суде
CAS подтвердил дело Мудрика. Что сказали в Спортивном суде

Судебный процесс еще не начался

Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Футбол | 30.04.2026, 18:54
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Футбол | 30.04.2026, 17:54
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 22:59
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем