  4. 600 недель в топ-50. Свитолина останется в первой десятке благодаря Костюк
30 апреля 2026, 20:07 | Обновлено 30 апреля 2026, 20:53
Элина начнет выступления на WTA 1000 в Риме десятой ракеткой мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) проводит 600-ю неделю в топ-50 мирового рейтинга WTA.

Впервые Элина попала в топ-50 в июля 2013 года и лишь один раз покинула первую пятидесятку – с августа 2022 по июль 2023 года, когда была в декретном отпуске.

На прошлой неделе Элина довольно быстро и неожиданно покинула турнир WTA 1000 в Мадриде – во втором раунде Свитолина уступила Анне Бондар. Элина не сумела защитить прошлогодний полуфинал и потеряла 380 очков.

Был риск, что по итогам Мадрида, помимо Мирры Андреевой, Жасмин Паолини и Виктории Мбоко, Свитолину в рейтинге WTA также обойдет Линда Носкова, которой нужно было выигрывать трофей в столице Испании. Однако благодаря Марте Костюк, которая выбила чешку в 1/4 финала, Элина останется в топ-10.

Следующим турниром Свитолиной будет тысячник в Риме, который стартует 5 мая и на котором Элина посеяна под седьмым номером. Украинка начнет выступления в столице Италии 10-й ракеткой мира.

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
