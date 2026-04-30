Украина. Премьер лига
30 апреля 2026, 20:38
РОТАНЬ – об игре с Металлистом 1925: «Есть матчи, где нужен характер»

Руслан Ротань высказался о ключевом матче с конкурентами

ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился мнением по поводу следующей игры своей команды против «Металлиста 1925».

– Все футболисты говорят о том, что впереди пять финалов. Вот этот поединок против «Металлиста 1925», как вы его воспринимаете и что доносите футболистам?

– Вы правильно все сказали. У нас сейчас очередь матчей, где каждый поединок очень важен, и каждый матч – это зачетные баллы. Нам нужно идти к своей цели, только думая о том, что в каждом матче мы должны забрать максимум.

Последняя игра с «Оболонью» нам показала, что даже в меньшинстве у нас ничего не изменилось. У нас была уверенность, у нас был мяч, и мы создавали моменты. И это зависит от характера. Я сегодня об этом сказал им на теории, что есть матчи, где какие-то тактические схемы там противодействуют, как в матче с «Шахтером», где индивидуальное мастерство решает, а есть матчи, где нужен характер. От этого нужно всегда отталкиваться.

Потому как раз в таком матче мне очень понравилась команда, что у нас был характер, мы работали и хотели результата. И очень классно, что наши лидеры своим примером показывали это на футбольном поле. Это такой момент, который объединяет команду.

– У «Металлиста 1925» очень крепкая оборона, самая крепкая в УПЛ. Как изменилась команда вообще со времени вашей последней с ними встречи?

– Что касается принципов игры, ничего не изменилось. Зимой они тоже усилились. Действительно, у них сегодня лучшая оборона в Украине. Я считаю, что это как раз те игроки, которые ну очень понимают принципы игры в обороне. И действительно нам будет тяжело против команды, взламывать их оборону, но мы тоже хотим результата от этого матча, поэтому нам ничего не останется, как скажем так, увеличить их разницу. Может быть, шутка, но это матч, что для них, что для нас, он очень важен. Мы все боремся за еврокубки, мы рядом в турнирной таблице, поэтому здесь будет многое зависеть от тех компонентов, о которых мы только что говорили.

«Полесье» идет на третьем месте, «Металлист 1925» – пятый с отставанием в четыре очка.

По теме:
Игрок юниорской сборной Украины перенес операцию и выбыл на длительный срок
РОТАНЬ – о 5:6 в матче Динамо: «Наш чемпионат недалеко ушел от ЛЧ»
АНДРИЕВСКИЙ: «Еще зимой говорил, что Бавария выиграет Лигу чемпионов»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30 апреля 2026, 09:18 9
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением

«Ребел» получил техническое поражение от «Диназа»

Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30 апреля 2026, 07:35 20
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины

Тренер заявил, что готов возглавить команду

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Ноттингем Форест – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы
Футбол | 30.04.2026, 19:17
Ноттингем Форест – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы
Ноттингем Форест – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Футбол | 30.04.2026, 09:34
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Популярные новости
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 102
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
