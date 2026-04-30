РОТАНЬ – об игре с Металлистом 1925: «Есть матчи, где нужен характер»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился мнением по поводу следующей игры своей команды против «Металлиста 1925».

– Все футболисты говорят о том, что впереди пять финалов. Вот этот поединок против «Металлиста 1925», как вы его воспринимаете и что доносите футболистам?

– Вы правильно все сказали. У нас сейчас очередь матчей, где каждый поединок очень важен, и каждый матч – это зачетные баллы. Нам нужно идти к своей цели, только думая о том, что в каждом матче мы должны забрать максимум.

Последняя игра с «Оболонью» нам показала, что даже в меньшинстве у нас ничего не изменилось. У нас была уверенность, у нас был мяч, и мы создавали моменты. И это зависит от характера. Я сегодня об этом сказал им на теории, что есть матчи, где какие-то тактические схемы там противодействуют, как в матче с «Шахтером», где индивидуальное мастерство решает, а есть матчи, где нужен характер. От этого нужно всегда отталкиваться.

Потому как раз в таком матче мне очень понравилась команда, что у нас был характер, мы работали и хотели результата. И очень классно, что наши лидеры своим примером показывали это на футбольном поле. Это такой момент, который объединяет команду.

– У «Металлиста 1925» очень крепкая оборона, самая крепкая в УПЛ. Как изменилась команда вообще со времени вашей последней с ними встречи?

– Что касается принципов игры, ничего не изменилось. Зимой они тоже усилились. Действительно, у них сегодня лучшая оборона в Украине. Я считаю, что это как раз те игроки, которые ну очень понимают принципы игры в обороне. И действительно нам будет тяжело против команды, взламывать их оборону, но мы тоже хотим результата от этого матча, поэтому нам ничего не останется, как скажем так, увеличить их разницу. Может быть, шутка, но это матч, что для них, что для нас, он очень важен. Мы все боремся за еврокубки, мы рядом в турнирной таблице, поэтому здесь будет многое зависеть от тех компонентов, о которых мы только что говорили.

«Полесье» идет на третьем месте, «Металлист 1925» – пятый с отставанием в четыре очка.