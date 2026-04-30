Сачко проиграл поединок 1/8 финала на ATP челенджере в Остраве
Виталий уступил Николасу Санчесу Искердо в трех сетах
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 191) завершил выступление на ATP челенджере в Остраве, Чехия.
Сачко проиграл испанцу Николасу Санчесу Искердо (ATP 293) в трех сетах за 3 часа и 19 минут – 7:6 (9:7), 5:7, 4:6.
Это была первая очная встреча игроков.
В четвертьфинале Искердо сыграет с победителем матча Далибор Сврчина – Фредерико Феррейра Силва.
ATP челенджер Острава. Грунт, 1/8 финала
Николас Санчес Искердо – Виталий Сачко [8] – 6:7 (7:9), 7:5, 6:4
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 апреля 2026, 08:10 13
Трубин может покинуть клуб
Футбол | 30 апреля 2026, 03:44 3
Судебный процесс еще не начался
Теннис | 30.04.2026, 09:48
Футбол | 29.04.2026, 22:13
Теннис | 30.04.2026, 15:52
Слабак?
Популярные новости
30.04.2026, 09:31 22
29.04.2026, 07:50 22
29.04.2026, 16:02 15
29.04.2026, 05:22
29.04.2026, 12:27 11
29.04.2026, 09:16 3
30.04.2026, 07:35 20
29.04.2026, 11:01 1