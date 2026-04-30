  4. Сачко проиграл поединок 1/8 финала на ATP челенджере в Остраве
30 апреля 2026, 18:08 | Обновлено 30 апреля 2026, 18:09
Сачко проиграл поединок 1/8 финала на ATP челенджере в Остраве

Виталий уступил Николасу Санчесу Искердо в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 191) завершил выступление на ATP челенджере в Остраве, Чехия.

Сачко проиграл испанцу Николасу Санчесу Искердо (ATP 293) в трех сетах за 3 часа и 19 минут – 7:6 (9:7), 5:7, 4:6.

Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале Искердо сыграет с победителем матча Далибор Сврчина – Фредерико Феррейра Силва.

ATP челенджер Острава. Грунт, 1/8 финала

Николас Санчес Искердо Виталий Сачко [8] – 6:7 (7:9), 7:5, 6:4

