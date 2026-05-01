Динамо Киев

В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу 2025/26 между командами «Динамо» и «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по киевскому времени.

Главным арбитром украинского Классического назначен Александр Афанасьев из Харькова.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Шахтер» идет первым с 60 очками, «Динамо» отстает на 13 очков и занимает 4-е место.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

