Несокрушимые. Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в ЛЧ
Серия лондонского Арсенала вошла в топ-20 самых длинных в истории турнира
Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 13 матчей.
Данная серия «канониров» вошла в топ-20 самых длинных в истории турнира.
В этой связи известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд с самыми длинными беспроигрышными сериями.
Возглавляет данный рейтинг Манчестер Юнайтед, который в период с 2007 по 2009 год не проигрывал в 25 матчах подряд.
Вторую по длине серию имеет Манчестер Сити – 22 игры без поражений в период с 2022 по 2024 годы.
Третье место делит Бавария с Аяксом (19 матчей), при этом мюнхенцы совершили подобную серию дважды в истории.
Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в истории Лиги чемпионов
- 25 – Манчестер Юнайтед (2007-2009)
- 22 – Манчестер Сити (2022-2024)
- 19 – Бавария (2019-2021)
- 19 – Бавария (2001-2002)
- 19 – Аякс (1994-1996)
- 16 – Барселона (2011-2012)
- 16 – Манчестер Юнайтед (2001-2002)
- 16 – Манчестер Юнайтед (1998-1999)
- 15 – Реал (2016-2017)
- 15 – Барселона (2005-2006)
- 14 – Реал (2023-2024)
- 14 – Челси (2008-2009)
- 14 – Ливерпуль (2004-2005)
- 14 – Барселона (2002-2003)
- 14 – Барселона (1998-2000)
- 13 – Арсенал (2025-2026)
- 13 – Ливерпуль (2014-2018)
- 13 – ПСЖ (2012-2013)
- 13 – Манчестер Юнайтед (2010-2011)
- 13 – Арсенал (2005-2006)
