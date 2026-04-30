Несокрушимые. Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в ЛЧ

Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 13 матчей.

Данная серия «канониров» вошла в топ-20 самых длинных в истории турнира.

В этой связи известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд с самыми длинными беспроигрышными сериями.

Возглавляет данный рейтинг Манчестер Юнайтед, который в период с 2007 по 2009 год не проигрывал в 25 матчах подряд.

Вторую по длине серию имеет Манчестер Сити – 22 игры без поражений в период с 2022 по 2024 годы.

Третье место делит Бавария с Аяксом (19 матчей), при этом мюнхенцы совершили подобную серию дважды в истории.

Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в истории Лиги чемпионов