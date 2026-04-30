  Несокрушимые. Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в ЛЧ
Лига чемпионов
30 апреля 2026, 16:56 | Обновлено 30 апреля 2026, 16:58
Несокрушимые. Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в ЛЧ

Серия лондонского Арсенала вошла в топ-20 самых длинных в истории турнира

Несокрушимые. Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 13 матчей.

Данная серия «канониров» вошла в топ-20 самых длинных в истории турнира.

В этой связи известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд с самыми длинными беспроигрышными сериями.

Возглавляет данный рейтинг Манчестер Юнайтед, который в период с 2007 по 2009 год не проигрывал в 25 матчах подряд.

Вторую по длине серию имеет Манчестер Сити – 22 игры без поражений в период с 2022 по 2024 годы.

Третье место делит Бавария с Аяксом (19 матчей), при этом мюнхенцы совершили подобную серию дважды в истории.

Команды с самыми длинными беспроигрышными сериями в истории Лиги чемпионов

  • 25 – Манчестер Юнайтед (2007-2009)
  • 22 – Манчестер Сити (2022-2024)
  • 19 – Бавария (2019-2021)
  • 19 – Бавария (2001-2002)
  • 19 – Аякс (1994-1996)
  • 16 – Барселона (2011-2012)
  • 16 – Манчестер Юнайтед (2001-2002)
  • 16 – Манчестер Юнайтед (1998-1999)
  • 15 – Реал (2016-2017)
  • 15 – Барселона (2005-2006)
  • 14 – Реал (2023-2024)
  • 14 – Челси (2008-2009)
  • 14 – Ливерпуль (2004-2005)
  • 14 – Барселона (2002-2003)
  • 14 – Барселона (1998-2000)
  • 13 – Арсенал (2025-2026)
  • 13 – Ливерпуль (2014-2018)
  • 13 – ПСЖ (2012-2013)
  • 13 – Манчестер Юнайтед (2010-2011)
  • 13 – Арсенал (2005-2006)
