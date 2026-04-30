Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов составляет уже 13 матчей
Лига чемпионов
30 апреля 2026, 00:51 | Обновлено 30 апреля 2026, 00:52
20
0

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов составляет уже 13 матчей

«Канониры» не проиграли еще ни одной игры в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 до 13 матчей.

В этот раз «канониры» сыграли вничью на выезде из Атлетико со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче турнира.

В текущем розыгрыше ЛЧ Арсенал еще не проиграл ни одного матча.

В 13 поединках лондонцы одержали 10 побед и 3 раза сыграли вничью.

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (13)

  • Атлетико – Арсенал – 1:1
  • Арсенал – Спортинг – 0:0
  • Спортинг – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Байер – 2:0
  • Байер – Арсенал – 1:1
  • Арсенал – Кайрат – 3:2
  • Интер – Арсенал – 1:3
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
По теме:
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид статистика Атлетико - Арсенал Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем