Лига чемпионов30 апреля 2026, 00:51 | Обновлено 30 апреля 2026, 00:52
20
0
Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов составляет уже 13 матчей
«Канониры» не проиграли еще ни одной игры в сезоне 2025/26
30 апреля 2026, 00:51 | Обновлено 30 апреля 2026, 00:52
20
0
Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 до 13 матчей.
В этот раз «канониры» сыграли вничью на выезде из Атлетико со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче турнира.
В текущем розыгрыше ЛЧ Арсенал еще не проиграл ни одного матча.
В 13 поединках лондонцы одержали 10 побед и 3 раза сыграли вничью.
Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (13)
- Атлетико – Арсенал – 1:1
- Арсенал – Спортинг – 0:0
- Спортинг – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Байер – 2:0
- Байер – Арсенал – 1:1
- Арсенал – Кайрат – 3:2
- Интер – Арсенал – 1:3
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
It ends level ⏱️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 29, 2026
All to play for next week ⚖️#UCL
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 апреля 2026, 16:02 14
Каролина Плишкова уступила Анастасии Потаповой в матче 1/4 финала
Футбол | 29 апреля 2026, 08:37 17
«Горняки» хотят приобрести Желизко
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбол | 29.04.2026, 12:27
Футбол | 29.04.2026, 22:53
Комментарии 0
Популярные новости
28.04.2026, 07:46 19
28.04.2026, 11:49 3
28.04.2026, 07:18 1
29.04.2026, 00:03 77
29.04.2026, 08:18 11
28.04.2026, 08:33 43
29.04.2026, 00:34 3