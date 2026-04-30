Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов составляет уже 13 матчей

Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 до 13 матчей.

В этот раз «канониры» сыграли вничью на выезде из Атлетико со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче турнира.

В текущем розыгрыше ЛЧ Арсенал еще не проиграл ни одного матча.

В 13 поединках лондонцы одержали 10 побед и 3 раза сыграли вничью.

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (13)

Атлетико – Арсенал – 1:1

Арсенал – Спортинг – 0:0

Спортинг – Арсенал – 0:1

Арсенал – Байер – 2:0

Байер – Арсенал – 1:1

Арсенал – Кайрат – 3:2

Интер – Арсенал – 1:3

Брюгге – Арсенал – 0:3

Арсенал – Бавария – 3:1

Славия – Арсенал – 0:3

Арсенал – Атлетико – 4:0

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Атлетик – Арсенал – 0:2