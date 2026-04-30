КОСТЮК: Матч с Потаповой будет другим, ведь я выхожу на него не аутсайдером

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) в интервью Tennis Channel прокомментировала победу над Линдой Носковой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде, а также коротко высказалась о предстоящем полуфинале против Анастасии Потаповой:

– Марта, ты показала великолепный теннис, но первый сет был настоящими американскими горками. Что, по-твоему, в итоге помогло тебе одержать верх? Ты сделала брейк, дважды подавала на сет, но тай-брейк был просто блестящим.

– Думаю, я начала матч немного неуверенно. В этом году я впервые играла на центральном корте. Мне пришлось к этому приспосабливаться. Она начала очень хорошо. Ветер тоже не помогал, думаю, нам обеим. Что точно помогло, так это то, что в тай-брейке я решила играть агрессивнее и действительно атаковать. На протяжении всего сета я была немного агрессивнее на приеме, но на подаче хотела точно бить мяч, а не просто так. До конца первого сета мы обе не были уверены, что происходит. Также было очень холодно, поэтому подача не работала так хорошо, как мы хотели, и мы постоянно делали брейки. Но второй сет был, очевидно, очень хорошим.

– Второй сет был блестящим. Когда ты выигрываешь во многих матчах, твои привычки становятся хорошими. Ты все время делаешь все правильно. Считаете ли вы, что благодаря тому, что вы находитесь в таком ритме, вы не пали духом, когда подавали при счете 5:4 или 6:5? Вы как будто просто не придавали этому значения.

– Я хотела напомнить себе, что я выиграла тот очень важный гейм при счете 2:0, и, вероятно, я бы даже не была здесь, если бы не выиграла его. Поэтому я старалась больше держаться за эту мысль. Я была немного разочарована, но просто пыталась продолжать и забыть об этом – следующий, следующий очко.

Игра шла очень быстро, мы обменивались брейками, и между своими подачами она каждый раз делала паузу на две секунды. Я просто заставляла себя играть агрессивнее. Это было нелегко делать на приеме, но я как бы смирилась с этим и сказала: «Ладно, неважно. Двигаемся дальше. Следующий».

– Это отличная позиция. Говоря об агрессивности – мне очень нравилось наблюдать, как ты прижимаешься к линии, иногда даже заступая за нее. Чтобы это делать, нужно иметь очень сильные ноги и низкий центр тяжести. Ты также много работала над физической подготовкой?

– Я всегда уделяла много времени физической подготовке, это не изменилось. Просто я стала чуть больше придерживаться этого – зная, что у меня есть возможность обогнать кого-то и быть на месте для каждого мяча. Конечно, я всегда стараюсь делать это как можно агрессивнее, потому что с такими игроками, как Линда, нельзя просто бегать, отбивать мяч и молиться, чтобы она промахнулась. Я не хотела быть такой неуверенной. Поэтому я хотела найти хороший баланс: не переигрывать, но и не играть слишком пассивно. Я все еще предпочитаю более агрессивную игру. Я стараюсь совместить оба подхода, и, на мой взгляд, это хорошо работает.

– В полуфинале вы сыграете против Анастасии Потаповой. В прошлом году вы победили ее здесь со счетом 6:3, 6:2. Когда доходишь до таких поздних этапов – иногда играешь против соперницы из топ-5, иногда против кого-то другого – каждый матч тяжелый, но это другой вид давления? Например, по сравнению с игрой против Соболенко или Рыбакиной на этом этапе?

– Конечно, это другое. Я играла в финале против Соболенко в этом году и в полуфинале против Иги в Индиан-Уэллс (2024). Матч против Потаповой будет другим, потому что я выхожу на него не в роли аутсайдера. Для меня это приятное ощущение. Это давление, но я готова выйти на корт и показать, на что я способна. Когда ты играешь против этих топ-теннисисток, они очень сильны, очень уверены в себе, они уже давно на этом уровне, поэтому тебе действительно приходится выкладываться на полную. Это, безусловно, другое.

Я рада, что оказалась в такой ситуации и сыграю этот матч как обычный. Я не считаю его более или менее важным. Против Носковой, собственно, больше нервничала, потому что чем ближе к концу турнира, тем больше давления на тебя. Но я действительно стараюсь изменить перспективу: как бы ни сложился матч, я буду делать то же самое. Самыми важными являются мои долгосрочные цели.

Даже если бы я сегодня проиграла, это не имело бы большого значения через год или даже через несколько месяцев, потому что теннис постоянно меняется. Поэтому я стараюсь придерживаться этого и просто думать о том, как я хочу развиваться как теннисистка, и получать удовольствие от игры. Если начать думать о том, насколько важен этот этап, сколько очков стоит на кону или что ты должна выиграть — это становится слишком ориентированным на результат. Я еще не на том уровне, чтобы быть первой ракеткой мира или явной фавориткой на каждом турнире, поэтому я просто стараюсь найти в этом радость и по-настоящему наслаждаться этим.