Экс-игрок сборной Украины сравнил козыри Шахтера и Кристал Пэлас

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый полуфинальный поединок Лиги конференций между «горняками» и английским клубом «Кристал Пэлас», который состоится 30 апреля в польском Кракове.

«Будут выяснять отношения команды с разной футбольной философией. Надеюсь, что, образно говоря, коса натолкнется на камень и «Кристал Пэлас» не сможет продемонстрировать свои лучшие качества. В частности, желание часто пользоваться вертикальными передачами.

Думаю, что «горнякам» должна пригодиться и поездка их тренера Арды Турана в декабре прошлого года на один из календарных матчей лондонцев, еще тогда чувствовавшего, что в полуфинале пути этих команд пересекутся. И хотя «Кристал Пэлас» с тех пор понес несколько кадровых потерь, однако игровая стилистика не претерпела изменений.

Очень многое будет зависеть от того, кто в битве характеров возобладает. Согласен, что на стороне англичан будет преимущество в антропометрии, но и у «горняков» есть свои «козыри»: лучшая работа с мячом, скорость в принятии решений на футбольном поле. Надеюсь, это поможет дончанам склонить чашу весов на свою сторону и с приподнятым настроением отправиться на следующей неделе на ответный матч в Лондон».

