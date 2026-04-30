Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»

Известный украинский форвард Сергей Чуйченко, с 90-х годов до начала 2000-х радовавший болельщиков результативной игрой и неоднократно становившийся лучшим бомбардиром, давно выступает в роли эксперта. И в день первого полуфинального матча «Шахтера» с английским «Кристал Пэлас» в Лиге конференций он охотно поделился со Sport.ua своими ожиданиями от игры.

– Можно быть уверенным, что этот матч будет для команды Арды Турана едва ли не самым сложным из всех, проведенных в нынешнем еврокубковом сезоне, – сказал Чуйченко. – И этому только одно объяснение: ее соперником будет представитель одного из сильнейших европейских чемпионатов. Сейчас каждый знает, что представляет собой Английская Премьер-лига и какого уровня ее клубы. Так что тот факт, что «Кристал Пэлас» находится сейчас на тринадцатом месте, абсолютно ни о чем не свидетельствует. Я внимательно слежу за делами в английском футболе и могу сказать, что «Кристалл Пэлас» является командой, которая никого не боится и может преподнести любой сюрприз. В ходе чемпионата она одерживала выездные победы над «Астон Виллой» – 3:0, «Вест Хэмом» – 2:1, «Тоттенхэмом» – 3:1. Были и матчи, в которых соперник «Шахтера» обыгрывал легендарные клубы – в частности, «Ливерпуль» – 2:1. Эта команда уверенно выглядит и в Лиге конференции, преодолев по пути в полуфинал не одного серьезного соперника. Поэтому «горнякам» следует отнестись к дуэли с лондонцами с максимальной ответственностью.

– Кого из футболистов «Кристал Пэлас» выделили бы?

– В составе этой команды немало квалифицированных мастеров, в том числе и сборники разных стран. В список национальной команды Англии входят вратарь Дин Хендерсон и полузащитник Адам Уортон, отличающиеся уверенной игрой. Ключевыми игроками «Кристал Пэлас» ныне также являются опорный полузащитник Шейк Дукуре, правый вингер Эванн Гессан и нападающий Жан-Филипп Матета. Все они, как и ряд игроков, делают погоду в игре этой команды, поэтому «Шахтеру» все это нужно иметь в виду.

– Как вы думаете, по какому сценарию сложится игра в Кракове?

– Считаю, что дебютная часть матча пройдет с попытками соперников нащупать слабые места друг у друга. Скорее всего, «Шахтер» постарается взять мяч под контроль, чтобы не дать возможности англичанам почувствовать себя в своей атакующей стихии. «Кристал Пэлас» попытается искать положительный результат благодаря привычному для британских клубов способу – «стандартам», поэтому нашей обороне нужно действовать очень аккуратно, а вратарю всегда быть готовым. Мне почему-то кажется, что если «Шахтер» сможет уберечься от голевых неприятностей в первом тайме, то во втором сможет создать сопернику проблемы.

– Сейчас немало разговоров идет вокруг кандидатуры главного тренера сборной Украины. Кто, по вашему мнению, самый оптимальный вариант?

– Мирон Маркевич. В какой бы команде он ни работал – повсюду у этого тренера были положительные результаты. Назову три главных фактора, по которым именно его вижу наставником нашей сборной: он является украинцем, имеет огромный опыт и достижения. А еще этого человека определяет патриотизм, искренняя любовь к Украине, что особенно важно в нынешней ситуации в нашем государстве. Все это говорит о том, что в украинском футболе лучшей кандидатуры не найти. Это однозначно.