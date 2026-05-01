Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда сдала физически и забивает мало голов»
Тренер – о лондонском «Арсенале»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1):
– В матчах с участием мадридцев не стоит ожидать голеады. Ведь уже на протяжении многих лет подопечные Диего Симеоне делают ставку на игру от обороны и не собираются что-то менять. Да и зачем, когда такой стиль приносит результат.
– А футболисты «Арсенала» были похожи на себя?
– Знаете, в последнее время лондонцам также тяжело даются голы. Возможно, где-то подсели физически, все же «Арсенал» не может похвастаться длинной скамейкой запасных, а сражения сразу на нескольких «фронтах» энергозатратны. К тому же, командная скорость «канониров» далеко не та, которая может расшатать оборонительные стены мадридцев. Вот почему хозяева успевали перестроиться даже тогда, когда лондонцы создавали предпосылки для грозной атаки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
