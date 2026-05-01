  Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда сдала физически и забивает мало голов»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда сдала физически и забивает мало голов»

Тренер – о лондонском «Арсенале»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1):

– В матчах с участием мадридцев не стоит ожидать голеады. Ведь уже на протяжении многих лет подопечные Диего Симеоне делают ставку на игру от обороны и не собираются что-то менять. Да и зачем, когда такой стиль приносит результат.

– А футболисты «Арсенала» были похожи на себя?

– Знаете, в последнее время лондонцам также тяжело даются голы. Возможно, где-то подсели физически, все же «Арсенал» не может похвастаться длинной скамейкой запасных, а сражения сразу на нескольких «фронтах» энергозатратны. К тому же, командная скорость «канониров» далеко не та, которая может расшатать оборонительные стены мадридцев. Вот почему хозяева успевали перестроиться даже тогда, когда лондонцы создавали предпосылки для грозной атаки.

