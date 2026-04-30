  4. Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
30 апреля 2026, 14:19 |
Instagram. Артем Милевский

Легенда киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о предстоящем матче донецкого «Шахтера» в полуфинале Лиги конференций, где «горняки» сыграют против английского «Кристал Пэлас».

«Сегодня «Шахтер» – «Кристал Пэлас». Честно говоря, они и так большие молодцы – дошли до полуфинала. Уже почти чемпионы УПЛ... И логистика – не помеха! Молодцы.

Я поставлю, что «Шахтер» сегодня не проиграет, это как минимум. Вечером будет интересно. Всем приятного просмотра», – сказал Артем.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Ну то есть спорт уа успехом для шахтера называет ничью, которую прогнозирует Миля. Как и ежик кстати
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
