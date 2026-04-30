Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций

Легенда киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о предстоящем матче донецкого «Шахтера» в полуфинале Лиги конференций, где «горняки» сыграют против английского «Кристал Пэлас».

«Сегодня «Шахтер» – «Кристал Пэлас». Честно говоря, они и так большие молодцы – дошли до полуфинала. Уже почти чемпионы УПЛ... И логистика – не помеха! Молодцы.

Я поставлю, что «Шахтер» сегодня не проиграет, это как минимум. Вечером будет интересно. Всем приятного просмотра», – сказал Артем.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.