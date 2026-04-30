30 апреля 2026, 16:15 | Обновлено 30 апреля 2026, 16:24
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф

Ковентри уже там

30 апреля 2026, 16:15 | Обновлено 30 апреля 2026, 16:24
259
1 Comments
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
В Чемпионшипе осталось сыграть последний тур, в котором решится большинство главных вопросов. Пока определен только чемпион – Ковентри выиграл сезон и вышел в АПЛ.

На еще одну прямую путевку в элиту претендуют Ипсвич (81), Миллуолл (80) и Мидлсбро (79).

В плей-офф точно вышел Саутгемптон (77), а за последнее место и топ-6 ведут борьбу Рексем (70), Халл (70) и Дерби (69).

Из Чемпионшипа вылетели Шеффилд Уэнсдей, Лестер и Оксфорд.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ковентри Сити 45 27 11 7 93 - 45 02.05.26 14:30 Уотфорд - Ковентри Сити26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити 92
2 Ипсвич Таун 45 22 15 8 77 - 47 02.05.26 14:30 Ипсвич Таун - КПР28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун 81
3 Миллуолл 45 23 11 11 62 - 49 02.05.26 14:30 Миллуолл - Оксфорд Юнайтед24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич 80
4 Мидлсбро 45 22 13 10 70 - 45 02.05.26 14:30 Рексхэм - Мидлсбро25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро 79
5 Саутгемптон 45 21 14 10 79 - 55 02.05.26 14:30 Престон Норт Энд - Саутгемптон28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти 77
6 Рексхэм 45 19 13 13 67 - 63 02.05.26 14:30 Рексхэм - Мидлсбро26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон 70
7 Халл Сити 45 20 10 15 68 - 65 02.05.26 14:30 Халл Сити - Норвич25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити 70
8 Дерби Каунти 45 20 9 16 66 - 57 02.05.26 14:30 Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити 69
9 Норвич 45 19 8 18 62 - 54 02.05.26 14:30 Халл Сити - Норвич25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич 65
10 Бирмингем 45 17 12 16 56 - 55 02.05.26 14:30 Портсмут - Бирмингем25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем 63
11 Суонси 45 17 10 18 54 - 58 02.05.26 14:30 Суонси - Чарльтон25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро 61
12 Престон Норт Энд 45 15 15 15 54 - 59 02.05.26 14:30 Престон Норт Энд - Саутгемптон25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР 60
13 Бристоль Сити 45 16 11 18 57 - 59 02.05.26 14:30 Бристоль Сити - Сток Сити25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед 59
14 КПР 45 16 10 19 61 - 70 02.05.26 14:30 Ипсвич Таун - КПР25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР 58
15 Шеффилд Юнайтед 45 17 6 22 64 - 65 02.05.26 14:30 Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед 57
16 Уотфорд 45 14 15 16 53 - 61 02.05.26 14:30 Уотфорд - Ковентри Сити25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон 57
17 Сток Сити 45 15 10 20 51 - 54 02.05.26 14:30 Бристоль Сити - Сток Сити25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити 55
18 Портсмут 45 14 12 19 48 - 63 02.05.26 14:30 Портсмут - Бирмингем25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут 54
19 Чарльтон 45 13 14 18 43 - 55 02.05.26 14:30 Суонси - Чарльтон25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон 53
20 Блэкберн 45 13 13 19 42 - 55 02.05.26 14:30 Блэкберн - Лестер22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич 52
21 Вест Бромвич 45 13 14 18 47 - 56 02.05.26 14:30 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич 51
22 Оксфорд Юнайтед 45 11 14 20 45 - 57 02.05.26 14:30 Миллуолл - Оксфорд Юнайтед25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед 47
23 Лестер 45 11 16 18 57 - 68 02.05.26 14:30 Блэкберн - Лестер24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер 43
24 Шеффилд Уэнсдей 45 1 12 32 27 - 88 02.05.26 14:30 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер -3
Полная таблица

«Это возможно». В Англии Мудрика запугивают проблемами с карьерой
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с талантливым воспитанником
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощался с тренером после вылета в Чемпионшип
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Теннис | 29 апреля 2026, 22:37 62
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000 в столице Испании

Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне
Футбол | 30 апреля 2026, 10:09 13
Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне
Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне

В УПЛ подобных задач турецкому тренеру решать не приходилось, хотя нечто полезное вынести он мог

Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 22:59
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 16:02
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
«Они всё сделают». Вирт дал совет Турану перед матчем с Кристал Пэлас
Футбол | 30.04.2026, 14:12
«Они всё сделают». Вирт дал совет Турану перед матчем с Кристал Пэлас
«Они всё сделают». Вирт дал совет Турану перед матчем с Кристал Пэлас
Лестер уже всьо? Бідні його  вболівальники
Популярные новости
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 13
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 20
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
