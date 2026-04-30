Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф

В Чемпионшипе осталось сыграть последний тур, в котором решится большинство главных вопросов. Пока определен только чемпион – Ковентри выиграл сезон и вышел в АПЛ.

На еще одну прямую путевку в элиту претендуют Ипсвич (81), Миллуолл (80) и Мидлсбро (79).

В плей-офф точно вышел Саутгемптон (77), а за последнее место и топ-6 ведут борьбу Рексем (70), Халл (70) и Дерби (69).

Из Чемпионшипа вылетели Шеффилд Уэнсдей, Лестер и Оксфорд.