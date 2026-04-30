Англия30 апреля 2026, 16:15 | Обновлено 30 апреля 2026, 16:24
259
1
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Ковентри уже там
В Чемпионшипе осталось сыграть последний тур, в котором решится большинство главных вопросов. Пока определен только чемпион – Ковентри выиграл сезон и вышел в АПЛ.
На еще одну прямую путевку в элиту претендуют Ипсвич (81), Миллуолл (80) и Мидлсбро (79).
В плей-офф точно вышел Саутгемптон (77), а за последнее место и топ-6 ведут борьбу Рексем (70), Халл (70) и Дерби (69).
Из Чемпионшипа вылетели Шеффилд Уэнсдей, Лестер и Оксфорд.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ковентри Сити
|45
|27
|11
|7
|93 - 45
|02.05.26 14:30 Уотфорд - Ковентри Сити26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити
|92
|2
|Ипсвич Таун
|45
|22
|15
|8
|77 - 47
|02.05.26 14:30 Ипсвич Таун - КПР28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун
|81
|3
|Миллуолл
|45
|23
|11
|11
|62 - 49
|02.05.26 14:30 Миллуолл - Оксфорд Юнайтед24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич
|80
|4
|Мидлсбро
|45
|22
|13
|10
|70 - 45
|02.05.26 14:30 Рексхэм - Мидлсбро25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро
|79
|5
|Саутгемптон
|45
|21
|14
|10
|79 - 55
|02.05.26 14:30 Престон Норт Энд - Саутгемптон28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти
|77
|6
|Рексхэм
|45
|19
|13
|13
|67 - 63
|02.05.26 14:30 Рексхэм - Мидлсбро26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон
|70
|7
|Халл Сити
|45
|20
|10
|15
|68 - 65
|02.05.26 14:30 Халл Сити - Норвич25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити
|70
|8
|Дерби Каунти
|45
|20
|9
|16
|66 - 57
|02.05.26 14:30 Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити
|69
|9
|Норвич
|45
|19
|8
|18
|62 - 54
|02.05.26 14:30 Халл Сити - Норвич25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич
|65
|10
|Бирмингем
|45
|17
|12
|16
|56 - 55
|02.05.26 14:30 Портсмут - Бирмингем25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем
|63
|11
|Суонси
|45
|17
|10
|18
|54 - 58
|02.05.26 14:30 Суонси - Чарльтон25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро
|61
|12
|Престон Норт Энд
|45
|15
|15
|15
|54 - 59
|02.05.26 14:30 Престон Норт Энд - Саутгемптон25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР
|60
|13
|Бристоль Сити
|45
|16
|11
|18
|57 - 59
|02.05.26 14:30 Бристоль Сити - Сток Сити25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
|59
|14
|КПР
|45
|16
|10
|19
|61 - 70
|02.05.26 14:30 Ипсвич Таун - КПР25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР
|58
|15
|Шеффилд Юнайтед
|45
|17
|6
|22
|64 - 65
|02.05.26 14:30 Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
|57
|16
|Уотфорд
|45
|14
|15
|16
|53 - 61
|02.05.26 14:30 Уотфорд - Ковентри Сити25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон
|57
|17
|Сток Сити
|45
|15
|10
|20
|51 - 54
|02.05.26 14:30 Бристоль Сити - Сток Сити25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити
|55
|18
|Портсмут
|45
|14
|12
|19
|48 - 63
|02.05.26 14:30 Портсмут - Бирмингем25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут
|54
|19
|Чарльтон
|45
|13
|14
|18
|43 - 55
|02.05.26 14:30 Суонси - Чарльтон25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон
|53
|20
|Блэкберн
|45
|13
|13
|19
|42 - 55
|02.05.26 14:30 Блэкберн - Лестер22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич
|52
|21
|Вест Бромвич
|45
|13
|14
|18
|47 - 56
|02.05.26 14:30 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич
|51
|22
|Оксфорд Юнайтед
|45
|11
|14
|20
|45 - 57
|02.05.26 14:30 Миллуолл - Оксфорд Юнайтед25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед
|47
|23
|Лестер
|45
|11
|16
|18
|57 - 68
|02.05.26 14:30 Блэкберн - Лестер24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер
|43
|24
|Шеффилд Уэнсдей
|45
|1
|12
|32
|27 - 88
|02.05.26 14:30 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер
|-3
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Лестер уже всьо? Бідні його вболівальники
Популярные новости
29.04.2026, 08:37 17
29.04.2026, 05:22
30.04.2026, 08:10 13
29.04.2026, 07:35
29.04.2026, 09:16 3
30.04.2026, 07:35 20
29.04.2026, 00:03 77
29.04.2026, 11:01 1