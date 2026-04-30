Шапаренко описал Динамо тремя словами

Николай Шапаренко в интервью каналу GG.Спорт рассказал о своих ориентирах в мировом футболе, отношениях в команде, ощущении давления во время игры и главной мечте в карьере. Беседу вел бывший вратарь «Динамо» Денис Бойко в рубрике «22 вопроса».

Среди футбольных эталонов Шапаренко выделил Бруно Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» как игрока, который ему больше всего импонирует на позиции «десятки». Также отметил Витинью из «ПСЖ». При этом сам Николай признался, что комфортнее чувствует себя немного глубже на поле.

«Для меня это не столь большая проблема. Там, где меня будут больше видеть. Но больше кайфую, когда играю чуть ниже», — сказал Шапаренко о своей позиции на поле.

В команде, по словам Николая, атмосфера легкая — «серьезных ребят нет, все на духе», а главным шутником является Владислав Дубинчак. С ним же Шапаренко лучше разбирается в поле — они играют вместе еще с 16 лет.

Любопытно Шапаренко описал и чувство давления во время игры. На вопрос, помогающий сохранять спокойствие в самых напряженных моментах, Николай объяснил, что дело не столько в покое, сколько в самом пребывании на поле.

«Когда ты на поле, не чувствуешь того напряжения, как когда смотришь со стороны. Это совершенно разные эмоции».

По просьбе описать «Динамо» лишь тремя словами Шапаренко ответил: «Исторический, титулованный, популярный», подчеркнув масштаб и статус клуба в украинском футболе.

