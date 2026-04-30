Лидер Арсенала взял слово после матча с Атлетико в Лиге чемпионов

Лидер лондонского Арсенала Букайо Сака поделился эмоциями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграла вничью (1:1) против мадридского Атлетико.

«У нас смешанные чувства, мы хотели бы, может быть, победить, но принимаем ничью. Это только первая половина, и мы уверены перед возвращением на Эмирейтс. Мы очень возбуждены и подходим к тому матчу с полной уверенностью.

Ничья – это неплохо, но я бы сказал, что мы никогда полностью недовольны, если не побеждаем, с таким уровнем таланта в команде. Мы хотим победить и попытаемся это сделать на следующей неделе.

Это прекрасно – играть на таких стадионах и в таких матчах, о которых ты мечтаешь. Мы с нетерпением ждем «Эмирейтс» на следующей неделе – я уверен, что атмосфера будет еще сильнее, чем сегодня, и это точно даст нам импульс», – сказал Сака.

Ответный матч между Арсеналом и Атлетико запланирован на вторник, 5 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.