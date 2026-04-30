Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА поручил известному украинцу тщательную инспекцию работы Шевченко в УАФ
Другие новости
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

34-летний украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал о своём обучении в УЕФА в рамках программы Certificate in Football Management. Футболист признался, что на занятиях анализирует проблемы Украинской ассоциации футбола во главе с Андреем Шевченко.

Игрок рассказал, что обучение очень интересное и включает как онлайн-, так и офлайн-модули. Сидорчук заявил, что ему приходится самому искать дополнительную информацию по направлениям, которые он изучает.

«Было задание выбрать три приоритета, которые совпадают со стратегическими приоритетами УЕФА, и смоделировать их на конкретной ассоциации. Я выбрал Украинскую ассоциацию футбола: мы анализировали, как эти приоритеты реализуются, какие есть вызовы, что работает, а что — нет», — сказал Сергей.

Сидорчук отметил, что в УЕФА дали ему задание подготовить тщательные рекомендации для УАФ по улучшению своей работы.

«Это довольно глубокая работа: ты погружаешься в процесс и начинаешь по-другому смотреть на футбол. Это задание у нас заняло несколько модулей – мы работали над темами стратегического планирования, организации футбола и управления», – признался он.

По словам футболиста, в УАФ ему очень помогли с обучением. Он отдельно отметил главу женского и девичьего футбола Анастасию Клипаченко, которая позволила ему погрузиться во все детали работы организации.

Андрей Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года. Его работа в организации за более чем два года собрала большое количество неоднозначных отзывов.

По теме:
Сергей Сидорчук Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко УЕФА Вестерло
Андрей Плыгун Источник: Футбол 24
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Експерт ще той
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем