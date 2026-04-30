УЕФА поручил известному украинцу тщательную инспекцию работы Шевченко в УАФ

34-летний украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал о своём обучении в УЕФА в рамках программы Certificate in Football Management. Футболист признался, что на занятиях анализирует проблемы Украинской ассоциации футбола во главе с Андреем Шевченко.

Игрок рассказал, что обучение очень интересное и включает как онлайн-, так и офлайн-модули. Сидорчук заявил, что ему приходится самому искать дополнительную информацию по направлениям, которые он изучает.

«Было задание выбрать три приоритета, которые совпадают со стратегическими приоритетами УЕФА, и смоделировать их на конкретной ассоциации. Я выбрал Украинскую ассоциацию футбола: мы анализировали, как эти приоритеты реализуются, какие есть вызовы, что работает, а что — нет», — сказал Сергей.

Сидорчук отметил, что в УЕФА дали ему задание подготовить тщательные рекомендации для УАФ по улучшению своей работы.

«Это довольно глубокая работа: ты погружаешься в процесс и начинаешь по-другому смотреть на футбол. Это задание у нас заняло несколько модулей – мы работали над темами стратегического планирования, организации футбола и управления», – признался он.

По словам футболиста, в УАФ ему очень помогли с обучением. Он отдельно отметил главу женского и девичьего футбола Анастасию Клипаченко, которая позволила ему погрузиться во все детали работы организации.

Андрей Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года. Его работа в организации за более чем два года собрала большое количество неоднозначных отзывов.