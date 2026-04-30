  4. Терять нечего. Появился тривожный прогноз на матч Шахтера в еврокубке
30 апреля 2026, 10:51 | Обновлено 30 апреля 2026, 11:02
Терять нечего. Появился тривожный прогноз на матч Шахтера в еврокубке

Столярчук уверен, что «Кристал Пэлас» бросит все силы на победу над «горняками»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Английский «Кристал Пэлас» бросит все силы на победу над «Шахтером» в Лиге конференций, считает футбольный комментатор Андрей Столярчук.

Эксперт отметил, что главный тренер «орлов» Оливер Гласнер уже летом покинет команду и наверняка захочет громко завершить свою историю в клубе, выиграв евротрофей.

За четыре тура до завершения АПЛ «Пэлас» идет на 13-м месте, отставая от зоны еврокубков на шесть очков. Столярчук считает, что у лондонцев больше шансов проявить себя именно в Лиге конференций, а не в чемпионате. Именно поэтому «Шахтеру» будет непросто противостоять им в полуфинале.

«Лондонцы сосредоточат все свое внимание на матчах против «Шахтера», – прогнозирует комментатор.

Андрей добавил, что для «Шахтера» победа в еврокубке также имеет больший приоритет по сравнению с чемпионатом, где подопечные Арды Турана уже практически гарантировали себе победу.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Ответный матч запланирован на 7 мая в Лондоне.

